Augsburg Streckenführung der neuen ICE-Trasse Ulm-Augsburg noch offen

Augsburg / DPA

Für die Streckenführung der geplanten ICE-Trasse zwischen Augsburg und Ulm gibt es noch keine Festlegung. Dies betonte der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn für Bayern, Klaus-Dieter Josel, am Donnerstag bei der Auftaktveranstaltung für das voraussichtlich etwa zwei Milliarden Euro teure Projekt in Augsburg.

In den vergangenen Wochen hatte es intensive Diskussionen darüber gegeben, ob die neue ICE-Strecke durch einen Ausbau der bisherigen, mehr als 160 Jahre alten Trasse oder durch einen kompletten Neubau an der Autobahn 8 (München-Stuttgart) erreicht werden soll. Auch Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) sagte wie Josel, dass insbesondere der Dialog mit den Menschen in der Region wichtig sei. Das Bahnprojekt sei für Schwaben „eminent wichtig“, meinte der Minister.

Die rund 85 Kilometer lange ICE-Strecke steht als „vordringlicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan 2030.

