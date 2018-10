Trockenheit Steigende Benzinpreise: Bund hilft dem Südwesten

Ulm/Berlin / Alexander Bögelein (mit dpa)

Die Bundesregierung will die Preisexplosion am deutschen Heizölmarkt stoppen und die Versorgung mit Treibstoff entlang des Rheins sicherstellen. Daher hat das Bundeswirtschaftsministerium für einige Standorte den Zugriff auf Treibstoff aus der deutschen Erdöl-Reserve erlaubt. Dazu gehören zehn Erdölläger in Baden-Württemberg, weitere Standorte entlang des Rheins sowie einige Vorratslager für Flugzeugtreibstoff in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Speyer in Rheinland-Pfalz.

Hintergrund sind die anhaltende Trockenheit und die stark gesunkenen Wasserstände deutscher Flüsse, die den Gütertransport bremsen. Seit Wochen können Tankschiffe nur zu einem Bruchteil ihrer Möglichkeiten beladen werden. Hinzu kommt, dass die Raffinerie Bayernoil in Ingolstadt durch eine Explosion im September stark beschädigt worden ist.

Das hat die Preise für Heizöl in Süddeutschland auf ein Fünfjahreshoch getrieben. Die Preisunterschiede von Norden zu Südwesten betragen 20 Cent/Liter. So kostet der Liter Heizöl in Hamburg zwischen 77 und 78 Cent und in Stuttgart 96 bis 99 Cent. Das bedeutet: Stuttgarter bezahlen für eine Abnahmemenge von 3000 Litern rund 600 Euro mehr.

„Ob die Maßnahme des Bundeswirtschaftsministerium die Versorgungssituation mit Heizöl in Baden-Württemberg entspannen kann, zeigt sich erst in den nächsten Tagen“, sagte Hans-Jürgen Funke, Geschäftsführer des Verbands für Energiehandel Südwest-Mitte. Derzeit versuchen die Händler nach seinen Worten, die fehlenden Mengen per Lkw und Bahn nach Baden-Württemberg zu bringen. Das treibt die Frachtraten in die Höhe.

Mit einer Erholung des Marktes rechnet Funke erst im kommenden Jahr. Kunden mit wenig Öl im Tank sollten sich zumindest einen Teil ihres Jahresbedarfs liefern lassen. Der Rest solle lieber warten.