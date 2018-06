Bruchsal Spargelbauern setzen auf Folie: Kritik von Umweltschützern

Bruchsal / DPA

Umweltschützer haben den Einsatz von Plastikfolien beim Anbau von Spargel kritisiert. „Plastik hat in der Natur nichts verloren“, sagte die Geschäftsführerin des Landesnaturschutzverbandes, Anke Trube. „Gerade, weil immer ein Rest in der Landschaft bleibt.“ Weil der Spargel unter den Folien aus Polyethylen nicht nur früher geerntet werden kann, sondern auch insgesamt bessere Erträge bringt, bauen mittlerweile mehr als 90 Prozent der Anbauer ihr Gemüse unter Folien an, schätzt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE). „Wir können damit dem frühen Spargelhunger etwas bieten und gleichzeitig klimaschädliche Importe zurückdrängen“, sagt Schumacher. Die Schwarz-Weiß-Folien würden mehrfach wiederverwendet.

Umweltschützer sehen bei der Vermeidung von Plastikfolie den Verbraucher in der Pflicht. „Wenn die Leute darauf verzichten würden, schon so früh Spargel kaufen zu wollen, gäbe es gar keine Folie“, sagt Jochen Goedecke, Referent für Landwirtschaft und Naturschutz beim Nabu-Landesverband Baden-Württemberg.

VSSE

Landesnaturschutzverband