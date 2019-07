Sparer tragen trotz niedrigster Zinsen nach wie vor ihr Geld auf die Konten der Sparkassen. Die Kundeneinlagen, also das Geld von Privatkunden und Firmen auf den Konten, seien im ersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,3 Prozent auf 143 Milliarden Euro gestiegen, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Zahlen hervorgeht. Die von Privatkunden auf Konten der Sparkassen geparkte Summe stieg um 5,9 Prozent auf 107,4 Milliarden Euro. „In früheren Jahren, als Banken und Sparkassen noch Zinsen auf Einlagen gezahlt haben, wurden solche Steigerungsraten nie erreicht“, sagte der Präsident des Sparkassenverbands, Peter Schneider, in Stuttgart.

Dabei sieht Schneider die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) mit großer Sorge. Negativzinsen auf breiter Front auch für Privatkunden seien für die Sparkassen zwar nur schwer vorstellbar. Sollte die EZB aber die Zinsen noch weiter senken und nicht gegensteuern, führe kein Weg daran vorbei. „Ich überlasse da gerne anderen den Vortritt“, sagte Schneider. Die Sparkassen befänden sich in einem Dilemma. Würden Konkurrenten den Druck erhöhen, müssten auch die Sparkassen nachziehen.

