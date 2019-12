Der Maschinenbauer Dürr bekommt einen neuen Finanzchef. Dietmar Heinrich sei noch in gleicher Funktion beim Automobilzulieferer Schaeffler tätig, teilte Dürr am Dienstag mit. Von August 2020 an werde er bei Dürr die Nachfolge von Carlo Crosetto antreten.

Außerdem wird Vorstandsmitglied Jochen Weyrauch der stellvertretende Chef von Dürr. Weyrauch habe „das Dürr-Kerngeschäft mit der Automobilindustrie in den letzten Jahren maßgeblich geprägt“, sagte Aufsichtsratschef Karl-Heinz Streibich.