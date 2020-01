Nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung zieht das Unternehmen SAP nach Gerlingen in der Region Stuttgart. Damit legt die Firma zwei Standorte zusammen: Die Niederlassungen in Herrenberg und Freiberg am Neckar werden geschlossen. Die betroffenen Mitarbeiter seien im Juni 2019 informiert worden. Die Zahl der von dieser Maßnahme betroffenen Mitarbeiter nennt das Unternehmen nicht.

SAP hat seinen Sitz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 99.700 Mitarbeiter weltweit.