Auto Salami-Taktik aus Angst vor der Justiz

Ingolstadt / Thomas Veitinger

Am Montag war ein schwarzer Tag für die gesamte deutsche Automobilindustrie“, sagt Stefan Bratzel zur Inhaftierung von Audi-Chef Rupert Stadler. „Noch ist es zu früh, um die langfristigen Folgen abzuschätzen. Aber es ist nicht nur für VW und Audi schlecht, so in den Schlagzeilen aufzutauchen“, meint der Direktor des Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Zwar stehen die Autobauer hierzulande nach wie vor wirtschaftlich gut da. Und im Ausland interessiere die Diesel-Krise kaum, in China gar nicht. Aber das Image der Unternehmen leide.

Zäsur für die Branche

„Außerdem ist den Herstellern klar geworden, dass die Staatsanwaltschaft die Sache sehr ernst nimmt.“ Die U-Haft Stadlers sei eine Zäsur für die Branche, möglicherweise gehe man künftig mit der eigenen Aufarbeitung anders um, sagt der Experte. Das scheibchenweise Zugeben von Verfehlungen, wie es bislang geschehe, werde es aber wohl weiter geben. Bratzel: „Das hat vor allem juristische und personalpolitische Gründe. Wer von den Managern und Ingenieuren hebt schon den Arm und sagt: ,Ja, ich bin für den Einbau einer illegalen Abschalteinrichtung verantwortlich‘?“ Dies zuzugeben habe strafrechtliche Folgen. Verantwortliche Mitarbeiter und informierte Vorstände könnten zur Rechenschaft gezogen werden. Deshalb müssten die Autofirmen in mühevoller Kleinarbeit etwa die Software auf betrügerische Einträge untersuchen.

Dazu kommt die Gefahr von Milliardenklagen und -bußen. Für Michael Möhring, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Osnabrück, sind es vor allem Haftungsfragen, die Autobauer zu der Zurückhaltung bei der Aufklärung bringen. „Wenn der Vorstandschef von Verfehlungen weiß, kann der Gewinn des Unternehmens abgeschöpft werden.“ Für Verfehlungen der Mitarbeiter hafte das Unternehmen mit seinem Vermögen.

Eine Firma könne nicht strafrechtlich belangt werden, ein Entscheider aber schon. Deshalb sei der Beweis entscheidend, wann ein Manager von einem Betrug Kenntnis bekommen und ob er darauf reagiert habe. Stadler könnte trotz einer E-Mail mit entsprechenden Betrugshinweisen den Verkauf von Autos mit illegalen Einrichtungen nicht unterbunden haben. Möhring: „Es ist nur erstaunlich, dass die Staatsanwaltschaft die Durchsuchungen von Firmen- und Privaträumen so lange Zeit gescheut hat.“

Der in Deutschland als vorbildlich geltende Umgang mit einer Krisensituation des Kuchenherstellers Copenrath und Wiese im Jahr 2003 werde deshalb von der Autoindustrie nicht kopiert. Damals war nach einer Verunreinigung mit Bakterien die Schuld eingeräumt, transparent darüber berichtet und mit Behörden zusammengearbeitet worden. Bei Autofirmen und -zuliefern gebe es dagegen interne Berichte, die unter Verschluss gehalten werden: „Ich will nicht wissen, was da drin steht“, sagt Bratzel.

Für den Autoexperten Stefan Reindl ist die „Salami-Taktik“ der Hersteller eine „Melange aus juristischen und ökonomischen Gründen“. Daneben ergeben sich Unsicherheiten durch Euro-5- und Euro-6-Richtlinien, die einen zulässigen Interpretationsspielraum bieten, sagt der Leiter des Instituts für Automobilwirtschaft der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. „Würde der eine oder andere Unternehmenslenker eingestehen, dass sein Unternehmen die Regelungen zu weit ausgelegt hätte, würde dies wohl zu einer Flut an Klagen führen.“

Auch Reindl glaubt an eine Zäsur nach der Inhaftierung Stadlers: Die Staatsanwaltschaft baue eine „neue Drohkulisse für die Unternehmenslenker auf“. Die zweimalige „Einbestellung“ von Daimler-Chef Dieter Zetsche ins Bundesverkehrsministerium komme einer Vorverurteilung gleich – obwohl die Schuld oder Unschuld nicht erwiesen sei.