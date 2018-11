Friedrichshafen Riesige Satellitenmanufaktur von Airbus fast fertig

Friedrichshafen / DPA

Die riesige Satellitenmanufaktur von Airbus Defence and Space am Bodensee ist fast fertig. Offiziell geht das 47 Millionen Euro teure „Integrated Technology Centre“ im Februar in Betrieb, wie der Standortleiter in Friedrichshafen, Dietmar Pilz, ankündigte. In einer Halle mit speziellen Luftfiltern sollen Satelliten etwa zur Erdbeobachtung zusammengebaut werden. Als „ein kleines technisches Wunderwerk“ bezeichnete Pilz diesen 2000 Quadratmeter großen Reinraum. Der Aufwand, die Luft bei dieser Größe von Staub zu säubern, sei enorm. „Aber wenn im Weltraum ein Staubpartikel auf eine Optik wandert, ist das Bild unscharf.“ Deshalb werden nicht nur die Messgeräte im Reinraum montiert, sondern die kompletten Satelliten. Der Platz reiche für Flugkörper von bis zu 16 Metern Höhe.

Mit Blick auf 2018 sprach Pilz von einem Rekordjahr: Sechs Satelliten, die am Bodensee entwickelt und gebaut wurden, seien ins Weltall gestartet - darunter BepiColombo. Dessen Reise zum Planeten Merkur soll sieben Jahre dauern, von wo er dann Informationen über den sonnennächsten Planeten liefern soll.