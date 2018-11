Kommentar Simone Dürmuth zur Rabattschlacht an Black Friday Rabatte zeigen Hilflosigkeit der Händler

Kommentar Simone Dürmuth zur Rabattschlacht an Black Friday

Ulm / Simone Dürmuth

Wenn die Rabattschlacht am morgigen Black Friday eines zeigt, dann die Hilflosigkeit und Ideenlosigkeit vieler Händler in Deutschland. Mit einem aus den USA geklauten Hype, statt mit eigenen Ideen, versuchen sie, die Kunden in die Geschäfte und auf ihre Internetseiten zu locken.

Und was erwartet die Shoppingwilligen da? In den meisten Fällen kein durchdachtes Konzept, keine ungewöhnlich große Auswahl an Produkten, die man ausprobieren kann und auch keine besonders fachkundige Beratung. Stattdessen: einfach nur aggressiver Preiskampf.

Damit ruinieren die Händler im besten Fall nur sich selbst, im schlechtesten den gesamten Handel: Wer immer nur auf Rabatte setzt, verschleudert seine Waren, ruiniert seine Marke und erzieht den Konsumenten dazu, nur bei den größten Nachlässen zuzuschlagen. Zu einem gewissen Grad ist das bereits geschehen: An die als „Mondpreise“ verschrieene unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller glaubt inzwischen sowieso keiner mehr.

Aber wie bekommt man dann die Kunden dazu, ihr Geld auszugeben? Vielleicht mit herausragendem Service, überdurchschnittlicher Qualität und besonderen Produkten? Dafür wären sicher einige Kunden bereit, Preise zu bezahlen, die den Händlern ein gutes Auskommen sichern würden.