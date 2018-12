Bundesbank-Chef Quo vadis, Weidmann?

Frankfurt / Rolf Obertreis

Dass Bundesbank-Präsident Jens Weidmann derzeit nervös sei, sagt niemand, der den obersten deutschen Notenbanker kennt. Wer den 50-Jährigen in diesen Tagen trifft, hat nicht den Eindruck, dass er sich um seine berufliche Zukunft sorgt. Weidmann strahlt wie immer große Gelassenheit aus. Seine achtjährige Amtszeit geht am 30. April nächsten Jahres zu Ende. Wie es an der Spitze der Bundesbank weitergeht ist bislang nicht klar – offiziell jedenfalls.

Dass dies Weidmann umtreibt, sehen Beobachter am Main nicht. „Ich wäre aber überrascht, wenn er nicht an der Spitze der Notenbank bleiben würde“, sagt ein Ökonom, der die Szene sehr gut kennt. Nicht nur für ihn ist Weidmann auch der einzige, der dieses Amt weiterführen könnte. Und sollte. Gegenkandidaten? „Ich wüsste nicht wer“, sagt der Ökonom.

Im sechsköpfigen Vorstand der Notenbank – zwei Frauen und vier Männer – käme allenfalls Claudia Buch infrage, seit Mai 2014 Vizepräsidentin und damit nach Weidmann Dienstälteste im Vorstand. Johannes Beermann ist seit Anfang 2016 dabei, Joachim Wuermeling seit November 2016, Sabine Mauderer und Burkhard Balz erst seit drei Monaten.

Eine Kandidatin oder ein Kandidat von außen, den die Bundesregierung vorschlagen könnte und der Bundespräsident dann laut Gesetz beruft? Da macht in Frankfurt kein einziger Name die Runde. Infrage käme allenfalls ein führender Ökonom. Der einzige mit Notenbank-Erfahrung ist derzeit Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Er war von 2001 bis 2012 bei der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt tätig.

Die Bundesbank ohne Präsident Weidmann? Das ist in Frankfurt derzeit kein Thema. Weidmann ist in Finanzkreisen wie auch bei den Beschäftigten geschätzt und hochangesehen – wie kaum ein Präsident vor ihm. Auch in Berlin hat er ein sehr gutes Standing, zumal er dort fünf Jahre lang im Bundeskanzleramt als Berater von Angela Merkel tätig war. Auch international ist er angesehen. Er nimmt hier Aufgaben bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) oder beim Internationalen Währungsfonds (IWF) wahr, seine Expertise wird geschätzt. Dass die Bundesregierung bislang offiziell noch kein Signal für eine Verlängerung seines Vertrages gegeben hat, sieht man gelassen. Es seien noch fast fünf Monate Zeit. „Und die Bundesregierung ist immer noch sehr viel mit sich selbst beschäftigt“, sagt ein Ökonom. Er und andere seiner Zunft meinten damit die Entscheidungen der CDU bei der Wahl einer neuen Partei-Vorsitzenden oder eines neuen Parteichefs, welche die Bundeskanzlerin noch abwarten wollte.

Da herrscht jetzt Klarheit. Nicht aber über die Zukunft des Bundesbankpräsidenten. Quo vadis, Weidmann?

Zwar hat sich die Bundesregierung nicht für Weidmann als Nachfolger von Mario Draghi als Präsident der EZB stark gemacht, weil sie offenbar aus politischen Gründen mehr Wert auf einen Deutschen an der Spitze der EU-Kommission legt. Aber in Frankfurt ist man sich sicher, dass Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer und auch Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den gebürtigen Westfalen gerne für weitere acht Jahre an der Spitze der Bundesbank sehen würden.

Die Tür für den Spitzenjob bei der EZB ist für Weidmann wohl zu – als Bundesbank-Präsident wäre er im EZB-Rat natürlich weiter dabei. Damit sind andere hochrangige Posten für ihn eher rar gesät. Wer Weidmann kennt, wird kaum erwarten, dass er zu einer privaten Bank wechselt wie sein Vorgänger Axel Weber, der seit vielen Jahren den Verwaltungsrat der schweizerischen Großbank UBS leitet.

Passen würde Weidmann sicher auch an die Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, der traditionell von einer Europäerin oder einem Europäer geleitet wird. Allerdings stünde der Job als geschäftsführender Direktor frühestens Mitte 2021 zur Disposition. Dann endet die Amtszeit der heute 62-jährigen Französin Christine Lagarde.

Ab April noch zwei weitere Jahre an der Spitze der Bundesbank, dann der Wechsel nach Washington – das könnte für den dann 53-jährigen Jens Weidmann eine Option sein. Mit dem Ex-Bundespräsident Horst Köhler war ja schon einmal ein Deutscher Chef des IWF.