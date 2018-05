Bezahldienst Paypal kauft iZettle

San Jose/Berlin / Michael Gabel

Der US-Bezahldienst Paypal baut mit dem Kauf des schwedischen Konkurrenten iZettle für umgerechnet 1,9 Mrd. € sein Geschäft weiter aus. Verbraucherschützer sehen die Entwicklung kritisch und warnen vor einer Übermacht des Branchenriesen.

„Käme es tatsächlich zu einer Monopolisierung bei Bezahldiensten, wäre das für Verbraucher nachteilig“, sagte ein Sprecher der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen der SÜDWEST PRESSE. Denn nur durch einen funktionierenden Wettbewerb würden Kunden „ein breit gefächertes, günstiges, sicheres und qualitativ hochwertiges Angebot“ erhalten.

Etwa 20 Mio. Bundesbürger nehmen nach Unternehmensangaben die Dienste von Paypal in Anspruch. Zum Vergleich: Das vor zwei Jahren von mehreren deutschen Banken und Sparkassen geschaffene Konkurrenzangebot Paydirekt kommt gerade mal auf rund 1,5 Mio. Kunden.

Mit dem Erwerb von iZettle will Paypal attraktiver für kleinere Händler werden. Das schwedische Start-up ist spezialisiert auf mobile Lesegeräte, die an Smartphones oder Tablets angeschlossen werden können. Auch kleinere Händler sind so in der Lage, die schnelle und bargeldlose Bezahlung anzubieten. iZettle wird laut Paypal weltweit von einer halben Million Händler genutzt.

Noch in den roten Zahlen

Erst jüngst hatten die Schweden angekündigt, an die Börse gehen zu wollen. Die Firma schreibt noch rote Zahlen, war aber auf einen Wert vor rund einer Milliarde Dollar (850 Mio. €) geschätzt worden.