Fabrikbrand Pakistaner klagen gegen Kik - Gericht entscheidet im Januar

Next

29.11.2018, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Saeeda Khatoon, Mutter des bei einem Brand in einer Textilfabrik verstorbenen Aijaz Ahmed, sitzt in einem Gerichtssaal im Landgericht. Vier Überlebende und Angehörige fordern in Dortmund Schmerzensgeld vom Textildiscounter Kik, dem damaligen Hauptkunden der Textilfabrik. Die Kläger werfen dem Unternehmen vor, mitverantwortlich zu sein für mangelhafte Brandschutzvorkehrungen. Kik weist die Ansprüche zurück und geht von einer Klageabweisung wegen Verjährung aus. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Textilfabrik in Karatschi brannte 2012 völlig aus. 259 Menschen starben in dem Feuer. © Foto: Rizwan TABASSUM/AFP

Dortmund / Volker Rekittke

Ich habe darauf gewartet, dass mein Sohn von der Arbeit nach Hause kommt“, erzählt Saeeda Khatoon, eine der Klägerinnen, „doch er kam nicht. Er kam niemals wieder.“ Am 11. September 2012 verlor sie ihren einzigen Sohn. Ejaz Ahmed war 18, als er bei dem Brand in der Textilfabrik Ali Enterprises in Karatschi starb – einer von 259 Toten. Ejaz arbeitete bereits seit seinen 14. Lebensjahr dort – er verdiente 12 000 Rupien (umgerechnet etwa 80 €) im Monat.

Mehr als sechs Jahre nach dem Brand hat sich das Landgericht Dortmund mit Schmerzensgeldklagen von vier Pakistanern gegen den Textildiscounter Kik aus Bönen (Nordrhein-Westfahlen) befasst. Doch die Ansprüche könnten verjährt sein. Eine Entscheidung wird am 10. Januar bekanntgegeben. Ein vom Gericht beauftragter Gutachter war zu dem Schluss gekommen, die Klagen müssten wegen Verjährung zwingend abgewiesen werden.

„Erstmals verhandelt ein deutsches Gericht gegen ein deutsches Unternehmen wegen Menschenrechtsverletzungen im Ausland – ein Präzedenzfall“, sagte Thomas Seibert von Medico International. Die Frankfurter Organisation unterstützt die pakistanischen Kläger seit Jahren. „Jetzt ist die Politik gefragt: Die Zeit der freiwilligen Selbstverpflichtungen von Unternehmen ist vorbei“, so Seibert: „Wir brauchen gesetzliche Regelungen zur Durchsetzung der Menschen- und Arbeitsrechte.“

„So etwas darf nie wieder passieren, nicht in Pakistan, nirgendwo“, sagt Khatoon. Mit zwei weiteren Hinterbliebenen und einem Überlebenden des Feuers klagt sie vor dem Landgericht Dortmund gegen Kik. Es geht für jeden um 30 000 € Schmerzensgeld. Doch den Klägern, die auch von deutschen Menschenrechtsorganisationen und der pakistanischen Textilarbeitergewerkschaft NTUF unterstützt werden, geht es um etwas anderes: „Wir wollen Gerechtigkeit, die Verantwortlichen in Deutschland müssen vor Gericht gestellt werden.“

Kik lastete die Fabrik vor dem Brand zu 75 Prozent aus. Ansgar Lohmann, der bei Kik für das Thema gesellschaftliche Verantwortung zuständig ist, sagt, das komme noch längst keiner Beherrschung gleich. „Wenn ich eine Fabrik über Jahre zu drei Vierteln auslaste, dann existiert sie nur wegen mir, dann bin ich nicht nur Kunde, dann bin ich der Boss“, erwidert Remo Klinger. Der Berliner Anwalt vertritt die vier Pakistaner vor Gericht. Dass Kik nach einer Soforthilfe von 1 Mio. Dollar nun weitere gut 5 Mio. Dollar in einen Rentenfonds für Überlebende und Hinterbliebene gezahlt hat, begrüßt Klinger. Dem Deal gingen jedoch jahrelange, zähe Verhandlungen voraus.