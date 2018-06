Kommentar Rolf Obertreis zu den vermutlich steigenden Zinsen Nur nichts überstürzen

Frankfurt / Rolf Obertreis

Das Geld wird teurer, die Zinsen für Kredite werden in den nächsten Wochen und Monaten steigen. Daran gibt es kaum Zweifel. Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt ihr Anleihe-Kaufprogramm zum Jahresende auslaufen. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2019 dürfte sie auch den Leitzins wieder erhöhen. Geld wird für die Banken also teurer.

Aber weil die Finanzmärkte das einkalkulieren und die Zinsen in den USA bereits deutlich gestiegen sind, geht es auch hierzulande schon jetzt allmählich nach oben. Klar sein dürfte aber auch, dass es einen deutlichen und rasanten Zinsanstieg nicht geben wird.

Aus mehreren Gründen: Die EZB nutzt Erlöse aus fälligen Anleihen zum Kauf neuer Anleihen. Zum zweiten liegt der Leitzins bei null. Wenn es nach oben geht, dann vermutlich in kleinen Schritten. Zum dritten birgt Trumps Protektionismus Risiken für die Konjunktur.

Und zum vierten bleibt der Wettbewerb auf dem Bankenmarkt in Deutschland zwischen Großbanken, Volksbanken, Sparkassen und Direktbanken sehr intensiv. All das begrenzt den Spielraum für deutlich höhere Zinsen. Zu überstürztem Handeln besteht also kein Grund. Für Immobilienkäufer gilt ohnehin: Wichtig ist nicht nur der Blick auf die Zinsen, sondern vor allem auf den Preis des Hauses oder der Wohnung.