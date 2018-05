Deutsche Bahn Noch mehr billige Fahrscheine

Berlin / Dieter Keller

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn wird der Super-Sparpeis zum Normalfall: Vom 1. August an gibt es die Tickets ab 19,90 € in der 2. Klasse nicht nur in zeitlich begrenzten Sonderaktionen, sondern das ganze Jahr über. Das sei die Antwort der Bahn auf den Wettbewerb von Billigfliegern und Fernbussen, sagte Personenverkehrs-Vorstand Berthold Huber in Berlin.

Auch künftig gelten diese Tickets nur für einen bestimmten Zug und es gibt nur eine beschränkte Anzahl je nach Auslastung. Sie sind also eher für Fahrten am Dienstag zu bekommen als am Freitag. Die Fahrkarten können nicht storniert werden – im Gegensatz zu dem etwas teureren Sparpreis. Bei ihm sinkt die Stornogebühr von 19 € auf 10 €. Allerdings gibt es kein Geld mehr zurück, sondern nur einen Gutschein, der drei Jahre lang gilt. Bahncard-Besitzer bekommen bei beiden Sparpreis-Varianten zusätzlich 25 Prozent Rabatt.

Zudem weitet die Bahn das City-Ticket aus. Bahncard-Besitzer können schon seit Jahren bei Fernreisen über 100 Kilometer in 126 größeren Städten ab etwa 50 000 Einwohnern kostenlos den Nahverkehr im zentralen Stadtgebiet nutzen. Künftig ist dies auch bei Fahrkarten zum Normalpreis möglich sowie bei Sparpreis-Tickets, nicht dagegen beim Super-Sparpreis.

Auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) freut sich, dass der Zugang zum Nahverkehr einfacher wird. Es sind nicht mehrere Tickets nötig. Die Bahn zahlt den Unternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag. Sie will das Geld durch mehr Passagiere wieder hereinbekommen. Bereits in den ersten vier Monaten dieses Jahres beförderte sie fast 3 Prozent mehr Fahrgäste. Huber hofft, dass dies das ganze Jahr über anhält und die Zahl der Passagiere im Fernverkehr auf 150 Millionen steigt.

Unter dem Stichwort „Mobility inside“ arbeiten Bahn und VDV derzeit daran, ihre Buchungsplattformen zu verknüpfen. Dann soll alles unter einer App laufen, statt dass die Kunden für jeden Verkehrsverbund eine eigene App herunterladen müssen. Für VDV-Chef Oliver Wolff ist das ein „Husarenstück, das viele Jahre Arbeit gekostet hat“. Wann es Realität wird, wollte er sich noch nicht festlegen.