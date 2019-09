Alexa, roll bitte den Fernseher aus.“ Diese Aufforderung könnte bald in Wohnzimmern ertönen. Auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) vom 6. bis zum 11. September will der südkoreanische Elektronikkonzern LG eine flache längliche Kiste vorstellen, die per Sprachbefehl oder Knopfdruck ihr...