Ebm-Papst Neue Ideen weit weg von der Zentrale

Mulfingen / hgf

Mit einem Zuwachs um 7,5 Prozent auf 2,04 Mrd. € haben die Ventilatorenspezialisten der Ebm-Papst-Gruppe erstmals die Zwei-Milliarden-Hürde übersprungen. Das Familienunternehmen aus Mulfingen (Hohenlohekreis) beschäftigt an 27 Produktionsstätten und 48 Vertriebsstandorten gut 15 000 Mitarbeiter.

„In Zeiten von Materialengpässen, Kapazitätsproblemen und politischen Unsicherheiten“ wertete Stefan Brandl, seit 1. Januar 2017 Vorsitzender der Geschäftsführung, das Ergebnis als „herausragende Leistung“. Mit einem speziellen Strategieprogramm will er den „Technologieführer bei Ventilatoren und Motoren“ für ein weiteres qualitatives Wachstum ausrichten.

Mit mehr lokaler Eigenständigkeit und Investitionen von 200 Mio. € sollen Entwicklung, Vertrieb und Produktion gestärkt werden. Dazu gehört nicht nur der Ausbau des fünften chinesischen Standortes, auch die 20 Forscher in Start-up-Denkfabriken in Dortmund und Osnabrück sollen, mit bewusstem Abstand zu den Tüftlern in der Zentrale, „neue kreative Ideen“ einbringen.

Damit erwartet Brandl für das laufende Geschäftsjahr „einen moderaten Umsatzzuwachs“ auf runde 2,10 Mrd. €. Ebm-Papst liefert Ventilatoren für Klima- und Kältetechnik, Autos und Haushaltsgeräte. Oder auch dies: Beim Start von Astronaut Alexander Gerst schützte ein Ventilator aus Hohenlohe den Raumanzug vor Überhitzung.