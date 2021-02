Der Nadelhersteller Groz-Beckert muss infolge der Corona-Pandemie einen deftigen Umsatzrückgang hinnehmen. Wie das Unternehmen in Albstadt am Dienstag mitteilte, ging der Umsatz im Geschäftsjahr 2020 nach vorläufigen Zahlen um 52 Millionen Euro auf 618 Millionen Euro (Vorjahr: 670 Millionen Euro) zurück. „Vor allem das zweite Quartal war bei uns von einem historischen Einbruch der Nachfrage geprägt“, sagte Hans-Jürgen Haug, Sprecher der Geschäftsführung. Die Mitarbeiterzahl ging um 378 zurück - von im Vorjahr 9225 auf 8847 (Stichtag 31. Dezember 2020). Am Stammsitz in Albstadt verringerte sich die Zahl der Mitarbeiter dabei um 46 auf 2241 (Vorjahr: 2287).

