Walldorf Mobilitätskonzept für Raum Walldorf/Wiesloch startet

Walldorf / DPA

Was tun gegen Staus und Stillstand in einem hochbelasteten Verkehrsraum? Für die Wirtschaftsregion Walldorf/Wiesloch haben Land, Kommunen, Verkehrsverbund und Wirtschaft am Donnerstag ein gemeinsames Mobilitätskonzept vereinbart. Alle Seiten wollen dabei über Wege nachdenken, wie Mobilität besser vernetzt werden kann. Ziel ist es, Straßen zu entlasten und einen umweltfreundlichen Verkehr zu fördern, erläuterte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Die Partner erklären sich demnach bereit, nach Lösungen und Verbesserungen zu suchen. Im Jahr 2023 sollen alle Maßnahmen überprüft und bewertet werden.

