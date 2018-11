Stuttgart Ministerin wirbt für Batteriezellenproduktion im Südwesten

Stuttgart / DPA

Mit einem neuen Forschungsprojekt bringt sich Baden-Württemberg weiter als möglicher Standort für eine Batteriezellenproduktion in Stellung. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) stellt die Initiative namens „DigiBattPro4.0“ heute in Stuttgart vor. Unter anderem soll damit der Produktionsprozess effizienter gemacht werden, um großformatige Lithium-Ionen-Zellen wettbewerbsfähig anbieten zu können. Die Bundesregierung will die Ansiedlung einer Batteriezellenproduktion in Deutschland mit einer Milliarde Euro fördern. Wer diese Produktion aufbauen soll und wo, ist aber noch unklar.