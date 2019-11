Unsere Smartphones sind vollgestopft mit verschiedenen Sensoren: Sie sehen, hören, haben einen Gleichgewichtssinn und erkennen Abstände. „Das ist wichtig, weil Sie sonst vielleicht versehentlich das Telefon während eines Gesprächs ausschalten würden, wenn Sie es ans Ohr halten und dabei das Display berühren“, erklärt Joseph Pankert, Geschäftsführer von Trumpf Photonic Components in Ulm.

Aber woher weiß das Telefon, dass es ein Ohr vor sich hat und nicht etwa die Innenseite einer Manteltasche? Die Lösung sind winzig kleine Laser, die für den Nutzer unsichtbar unter der Oberfläche verbaut sind. Sie erkennen nicht nur, dass sich ein Objekt vor ihnen befindet, sondern erfassen auch per Infrarotstrahlung Abstand und Oberflächenstrukturen.

„Von den High-End-Smartphones kommt keines ohne Laser aus“, erklärt Pankert. In welchen Smartphones genau die Laser aus Ulm verbaut sind, will er aber nicht verraten. Nur so viel: Jährlich würden etwa 1,2 Mrd. Smartphones produziert und in Ulm verließ im vergangenen Jahr der einmilliardste Laser die Fabrik. Der Markt ist klein, es gibt eine Handvoll weitere Spieler, erklärt Geschäftsführer Lutz Aschke, die meisten sitzen in den USA. „Wir gehören aber schon zu den größten“, erklärt Aschke nicht ohne Stolz in der Stimme.

Die Laser sind nur so groß wie ein Sankorn

Weil in einem Handy viel Technik auf sehr wenig Platz unterkommen muss, sind diese Laserdioden, genannt VCSEL (vertical-cavity surface-emitting laser), winzig klein: etwa so groß wie ein Sandkorn.

Die Größe hat aber noch weitere Vorteile: „Weil die Laser so klein sind, kommt sehr wenig Licht heraus. Man kann sie sehr schnell an- und ausschalten, sie sind leicht anzubringen und kosten nicht viel“, sagt Pankert. Weniger als einen Euro kostet das Grundprodukt.

Die VCSEL-Laser sind nicht nur prädestiniert für Anwendungen in Smartphones, sondern zum Beispiel auch in der Datenübertragung per Glasfaserkabel. „Eine Googleabfrage zum Beispiel verursacht einen so großen Datenverkehr, der ist nicht mehr mit Kupferkabeln zu bewältigen“, erläutert Pankert. Da kommen dann Glasfaserkabel und die winzigen Laser aus Ulm ins Spiel. Um eine Übertragungsrate von 56 Gigabit je Sekunde zu erreichen, muss der Laser 56 Milliarden Mal pro Sekunde an- und ausgeschaltet werden. „Ich habe selbst Schwierigkeiten, mit das vorzustellen“, sagt Pankert und zuckt dabei ein wenig mit den Schultern.

Erst von Philips übernommen, jetzt steigt Trumpf ein

Vor knapp 20 Jahren wurde das Unternehmen im Umfeld der Universität Ulm gegründet, 2006 stieg dann Philips ein und der Name Philips Photonics etablierte sich. Anfang dieses Jahres wurde die Firma, die nach wie vor ihren Sitz im Ulmer Science Park hat, vom Laserspezialisten Trumpf aus Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) übernommen und änderte den Namen in Trumpf Photonic Components. Das besondere für Trumpf ist, dass es sich nicht nur um eine neue Tochter handelt, sondern dass zugleich ein neues Geschäftsfeld erschlossen wird.

Produziert wird ausschließlich in Ulm. „Das Produkt ist so klein, dass wir in einer überschaubaren Fabrik große Stückzahlen herstellen können“, berichtet Pankert. Deutlich wird das auch bei einer Führung durch die Reinräume, als Ingenieur Matthias Lessel das Lager präsentiert: ein unauffälliger Schubladenschrank zwischen zwei Arbeitsplätzen. Wie viele VCSEL hier lagern, will er aber nicht verraten.

Eine eigene Fabrik in Asien könnte man nicht auslasten

Nachgelagerte Fertigungsschritte finden allerdings durchaus in Asien statt – aber nicht in einer eigenen Fabrik. „Die könnten wir gar nicht auslasten“, erklärt Geschäftsführer Aschke.

Nachhaltiges Wachstum haben sich die Ulmer auf die Fahnen geschrieben und auch schon einen möglichen neuen Markt ausgemacht: das autonome Fahren. „Das ist ein ganz heißes Thema“, sagt Pankert. So kann eine Kamera im Auto zwar erkennen, dass sich auf der Straße ein Hindernis – ein Kind oder ein anderes Auto – befindet. Wie weit es aber entfernt ist, bleibt unklar.

Die Umgebung in Echtzeit erfassen

„Autonom fahrende Autos müssen ihr Umgebung erfassen – und zwar in Echtzeit“, erklärt Pankert. Das wiederum kann der Laser aus Ulm schaffen: Durch das schnelle Hin und Her des Lichts können die Abstände gemessen werden. Aber: „Da hat sich noch kein Standard entwickelt. Viele Firmen sind an dem Thema dran, aber das Feld ist noch offen“, sagt Pankert.

Die Ulmer werden natürlich versuchen, auch dieses Geschäftsfeld zu erschließen. Pankert gibt sich selbstbewusst. „Dass wir so etwas können, haben wir ja schon bewiesen.“