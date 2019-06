Die Mieten sind in einigen baden-württembergischen Städten im bundesweiten Vergleich besonders hoch. Das geht aus einer Auswertung von Mietspiegeldaten im Auftrag der Linksfraktion im Bundestag hervor. Dafür hat der Stadtforscher und ehemalige Berliner Staatssekretär Andrej Holm die Mieten in über 300 Städten in Deutschland untersucht. Unter den 20 Städten mit den höchsten Bestandsmieten finden sich neun Städte aus Baden-Württemberg. Die günstigsten Städte liegen überwiegend in Nordrhein-Westfalen.

Besonders hoch war die durchschnittliche Warmmiete pro Quadratmeter der Untersuchung zufolge mit 10,45 Euro in München, gefolgt von Stuttgart und Leinfelden-Echterdingen (jeweils 9,96 Euro). Unter den zehn teuersten Städten befinden sich außerdem Tübingen, Ditzingen, Ludwigsburg und Fellbach. Esslingen, Leonberg und Konstanz sind unter den 20 Städten mit den höchsten Bestandsmieten.