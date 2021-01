In den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie im Südwesten zeichnet sich noch keine Annäherung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern ab. Die zweite Gesprächsrunde am Montag in Fellbach habe beide Seiten „keinen Schritt weitergebracht“, sagte der Verhandlungsführer der IG Metall, Roman Zitzelsberger. Der Chef des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, Wilfried Porth, sprach von einem weiter bestehenden Dissens über grundsätzliche Tariffragen, die sich angesichts der Transformation etwa im Autosektor stellten. „In der Situation sind wir leider noch nicht in einer Konstellation, die uns einen Lösungsweg aufzeigt.“ Eine dritte Gesprächsrunde ist bisher noch nicht terminiert.

Die Gewerkschaft IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld - entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest teilweisen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Südwestmetall lehnt das kategorisch ab.