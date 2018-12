Carl Zeiss AG Medizintechnik treibt das Wachstum

Stuttgart / Simone Dürmuth

Als „Industrie 4.0 in der Medizintechnik“ preist Zeiss seinen neuen Medizinroboter Tivato 700 an: Die Ärzte werden dabei nicht nur durch das Mikroskop unterstützt, das so konzipiert ist, dass sie aufrecht stehen können und den Kopfraum frei haben. Alle bei der Operation aufgenommenen Bilder und Daten werden auch direkt in das Netz des Krankenhauses eingespeist. „Das ist eine neue Art des Operierens“, schwärmt Vorstandschef Michael Kaschke bei der Bilanzvorstellung der Zeiss Gruppe. Vor allem in der Neurologie, zum Beispiel bei Operationen an der Wirbelsäule, sowie im HNO-Bereich soll der Tivato 700 die Arbeit der Operateure erleichtern.

Die Medizintechnik war auch in diesem Jahr, genau wie die Halbleitertechnik, Wachstumstreiber beim Optikkonzern aus Oberkochen (Ostalbkreis). Die Zeiss Gruppe konnte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) um 9 Prozent auf gut 5,8 Mrd. € steigern. Das ist der höchste Wert in der Geschichte des Unternehmens.

Im jetzt abgelaufenen Geschäftsjahr verursachten allerdings ungünstige Wechselkurse einen Rückgang des Konzernergebnisses um knapp 5 Prozent auf 535 Mio. €. „Die Währung hat gegen uns gespielt“, sagte Finanzvorstand Christian Müller. Rund 60 Mio. € hätten die Wechselkurseffekte gekostet, trotzdem sei es gelungen, sie weitgehend zu kompensieren. Zeiss erzielt rund 90 Prozent seines Umsatzes im Ausland. Um mehr als 20 Prozent gewachsen ist laut Kaschke das Geschäft in China. Dort wurden 700 Mio. € Umsatz erzielt. Kaschke: „China ist nach den USA unser stärkster Exportmarkt.“ Die Asiaten lösen damit erstmals Deutschland als zweitgrößten Absatzmarkt ab.

Bei den Sparten legte die Halbleitertechnik, also das Geschäft mit Anlagen für die Produktion von Mikrochips, mit einem Umsatzplus von 26 Prozent am stärksten zu, die Medizintechniksparte wuchs um 8 Prozent.

Die Bereiche Industrial Quality & Research, zu der unter anderem Messtechnik und Mikroskopie zählen, sowie Consumer Markets – Brillen- und Ferngläser und Objektive – wuchsen nur minimal beziehungsweise gar nicht. Sowohl der Mikroskopie-Bereich als auch das Geschäft mit Foto-Objektiven seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Unterm Strich trugen im vergangenen Geschäftsjahr alle Bereiche des Unternehmens in etwa gleich viel zum Ergebnis bei. „Das zeigt, wir sind mit unserer Strategie auch in schwierigen Zeiten auf einem guten Weg“, so Kaschke.

Auch in Sachen Mitarbeitern ist die Zeiss-Gruppe auf Wachstumskurs. Am Standort Oberkochen wurden im vergangenen Geschäftsjahr knapp 700 Beschäftigte neu eingestellt, was vor allem an einem großen Bedarf in der Halbleitertechnik liegt, sodass dort zum Stichtag am 30. September gut 6700 (+ 12 Prozent) Menschen beschäftigt waren. Weltweit stieg die Mitarbeiterzahl um 9 Prozent auf 30 000 über alle Unternehmenseinheiten.

Für die kommenden Jahre sieht sich der Konzern gut gerüstet, auch wenn die Risiken im Welthandel durch die zunehmenden Handelshemmnisse stiegen und das Wirtschaftswachstum sowohl in den Industrie- als auch den Schwellenländern zurückgehe. „Wir stärken die Widerstandsfähigkeit der Zeiss-Gruppe“, kündigte Kaschke an. Dazu gehöre auch, dass Investitionen nicht zurückgeschraubt würden. Was den Umsatz angeht, hat Kaschke für die Zeiss Gruppe ein Ziel gesteckt: „Wir haben die Sechs-Milliarden-Umsatz-Grenze fest im Blick.“ Wie das in einem schwierigen Marktumfeld gelingen soll? „Wir werden uns besser entwickeln als die Märkte.“