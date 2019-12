Nach einer Nullnummer im Vorjahr hat der Technologiekonzern Voith trotz schwächelnder Konjunktur wieder ein leichtes Wachstum verbucht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das im September zu Ende ging, legte der Umsatz des Heidenheimer Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 4,28 Milliarden Euro zu, wie Voith am Dienstag in Stuttgart mitteilte.

Maßgeblich dafür war vor allem die Umsatzentwicklung in der Antriebstechnik-Sparte sowie im wiedererstarkten Geschäft mit der Wasserkraft. Zudem arbeitete Voith profitabler als im Vorjahr und profitierte von einer niedrigeren Steuerquote. Der Gewinn nach Steuern stieg von 49 Millionen auf 72 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr erwartet Voith-Chef Toralf Haag eine ähnliche Entwicklung mit Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis. Der Konzern hat derzeit so viele Aufträge in den Büchern wie seit sieben Jahren nicht mehr. Von 2022 an will Voith zudem weltweit CO2-neutral arbeiten.

Mitteilung