Trotz positiver Tendenz zum Jahresende haben die Maschinenbau-Unternehmen im Südwesten 2020 insgesamt weniger Aufträge an Land gezogen als im Vorjahr. Das Minus lag bei sieben Prozent, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag mitteilte. Im Dezember allein legte der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresmonat um drei Prozent zu. Neue Aufträge kamen vor allem aus dem Inland mit einem Plus von sieben Prozent. Der Impuls aus dem Ausland war dagegen mit plus zwei Prozent eher schwach.

„Der Dezember zeigt sich mit einem nur dezenten Plus zwar weniger dynamisch als zuletzt der November“, sagte VDMA-Geschäftsführer Dietrich Birk. „Aus dem Auftragseingang des baden-württembergischen Maschinenbaus lässt sich aktuell dennoch eine Tendenz zur Erholung ableiten.“ Die jedoch stehe angesichts des andauernden Lockdowns weiter unter Vorbehalt. „Mit Rückschlägen muss in den nächsten Monaten gerechnet werden“, sagte Birk.

