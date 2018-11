Deutsche Bahn Mängel an 80 Prozent der ICEs

Berlin / Dorothee Torebko

Kaputte ICE, viel zu wenig Mitarbeiter und kein Geld: Die Deutsche Bahn hat massive Probleme. Einem Bericht des ARD-Magazins „Kontraste“ zufolge sollen nur 20 Prozent der ICE voll funktionsfähig sein. Mit diesen Problemen beschäftigt sich am heutigen Donnerstag der Aufsichtsrat. Wir klären auf: Das sind die größten Bahn-Baustellen.

Nur 20 Prozent der ICE sind voll funktionsfähig. Warum? Nicht funktionsfähig bedeutet, dass ein Teil des Zugs kaputt ist: Das kann eine Toilette, der Motor, aber auch nur das Polster der Sessel sein. Das heißt, viele der Züge können trotzdem weiterfahren. Nun kommen die Bahnen, weil viele davon defekt sind, erst spät in die Werkstatt. Die Zeit, sie zu reparieren, ist knapp. Die Techniker richten also nur das, was sicherheitsrelevant ist, und schicken sie auch mit defekter Toilette wieder auf die Schiene.

Wieso sind die ICE so pannenanfällig? Die ICE-Flotte ist alt. Die erste Generation der Fernzüge kam vor etwa 30 Jahren auf die Schiene und hat ihre Lebensdauer schon bald erreicht. Für diese Bahnen gibt es kaum Ersatzteile. Hinzu kommt, dass sie auf einem Schienennetz, das teilweise noch aus dem Kaiserreich stammen, fahren. Außerdem werden die gesetzlichen Vorgaben immer strenger. Es gibt immer mehr Anforderungen wie etwa, Schiebetritte zu verbauen. Die sind aber Bahnexperten zufolge sehr fragil.

Warum sind so viele Züge verspätet? Zum Einen: Das Netz ist überlastet. „Es gibt eine Verschiebung bei der Eisenbahninfrastruktur auf die Knoten. Früher gab es eine größere Verteilung“, erläutert Christian Böttger. Er ist Professor am Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin und ein ausgewiesener Kenner der Deutschen Bahn. Das bedeutet: An den Knotenpunkten kämpfen sich Regional- und Fern- sowie Güterzüge durch ein Nadelöhr. Hat ein Zug Verspätung, kommt es zu einer Kettenreaktion und auch die folgenden Züge verspäten sich. Zum Anderen: „Die Bahn hat in den vergangenen Jahren weniger in die Infrastruktur investiert. Das wird jetzt nachgeholt – aber das bedeutet, dass es viele Baustellen gibt“, erklärt Professor Böttger. Darüber hinaus ist in den letzten Jahren ist die Witterung zum Riesen-Faktor geworden. Herbststürme haben Streckensperrungen zur Folge – das wirkt sich auch auf die miserable Pünktlichkeitsquote von derzeit 73 Prozent aus. Eigentlich wollte die Bahn dieses Jahr eine Pünktlichkeitsquote 82 Prozent erreichen. Dieser Wert soll nun erst wieder für das Jahr 2025 angestrebt werden.

Investitionen im Bestandsnetz stauen sich in Milliardenhöhe. Wie kommt das zustande? Der Bund hat erst vor wenigen Jahren die Mittel aufgestockt, die für den Erhalt der Infrastruktur der Bahn notwendig sind. Zuvor hatte stets die Straße Priorität. Im Haushalt 2019 hat der Bund jetzt rund 5,6 Mrd. € und damit knapp 200 Mio. € mehr als in diesem Jahr für die Schiene veranschlagt. Das wird aber nicht reichen, meint Böttger.

Die Bahn erzielt enorme Gewinne. Für dieses Jahr werden 1,7 Mrd. € geschätzt. Warum reicht das nicht? „Die Bahn zahlt schon fast eine Milliarde Euro Zinsen und muss Steuern im Ausland zahlen – im besten Fall bleibt eine halbe Milliarde übrig“, sagt Böttger. Eine neue ICE4-Flotte, die um die 6 Mrd. € kostet, kann die Bahn damit ebenso wenig finanzieren wie die Kostensteigerungen beim Langzeitprojekt Stuttgart 21, dessen Fertigstellung sich mittlerweile auf 8,2 Mrd. € beläuft. Der Schuldendeckel des Bundes von 20,4 Mrd. € ist kaum einzuhalten. Derzeit sieht es so aus als würde der der Bund in die Bresche springen. Möglich ist noch der Verkauf der Töchter Arriva und Schenker – das würde 10 Mrd. € bringen.

Warum gibt es so wenig Personal? Das Problem liegt Jahre zurück. „Die Leute können mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen. Das ist eine Katastrophe für die Bahn“, sagt Böttger. Mit einem Schlag fallen deshalb in den kommenden Jahren Tausende Fachkräfte weg. Die Bahn hat reagiert: Lutz kündigte an, 20 000 zusätzliche Lokführer, IT-Experten und Schaffner einzustellen. „Wir stellen lieber zu wenige als zu viele ein“, sagt er. Parallel läuft eine Initiative, wonach verstärkt Studienabbrecher und Über-50-Jährige angeworben werden.