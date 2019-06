Zum Start der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris am Montag (8.30 Uhr) erwartet die Branche weitere Antworten des krisengeschüttelten US-Herstellers Boeing.

Zum Start der weltgrößten Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris am Montag (8.30 Uhr) erwartet die Branche weitere Antworten des krisengeschüttelten US-Herstellers Boeing. Nach den Abstürzen von Boeings Mittelstreckenjet 737 Max in Indonesien und Äthiopien gilt seit März ein weltweites Flugverbot für Maschinen dieses Typs. Dieser Bann führt bei den Airlines zu Verunsicherung.

Die Luftfahrtbranche hat zwar weiter gut gefüllte Auftragsbücher. Doch neben der Sicherheitsdebatte bei Boeing gibt es in der Industrie Sorgen - wie beispielsweise die Spannungen in der Golfregion. Zur Eröffnung werden unter anderen der französische Staatschef Emmanuel Macron und die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erwartet.