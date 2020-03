Mit bis zu 155 Millionen Euro unterstützt Baden-Württemberg die europäische Initiative zum Aufbau einer Batteriezellfertigung. Das Geld soll heimischen Unternehmen helfen, die sich an der Initiative beteiligen, wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte. „Das Land steht bereit, die beteiligten Unternehmen auf dem Weg zu einer international wettbewerbsfähigen Batterieproduktion in Baden-Württemberg zu unterstützen“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Nun müssten der Bund und die Europäische Union das Förderprogramm schnell umsetzen.

Die Initiative ist ein sogenanntes wichtiges Projekt von gemeinsamem europäischen Interesse. Damit können Unternehmen in ihren jeweiligen Heimatländern anders gefördert werden als üblicherweise. Laut Mitteilung darf Deutschland insgesamt bis zu 1,25 Milliarden Euro beisteuern. Erstes teilnehmendes Unternehmen aus Baden-Württemberg ist der Batteriehersteller Varta.