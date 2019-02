Delegationsreise Lahr liegt an der Seidenstraße

Ulm / Simone Dürmuth

Die neue Seidenstraße, ein gigantisches Infrastrukturprojekt der chinesischen Regierung, soll den fernen Osten mit dem Westen verbinden. Duisburg mit seinem Hafen wird den Endpunkt in Deutschland bilden. Doch wenn es nach dem Lahrer Oberbürgermeister Wolfgang Müller geht, muss man die Strecke bis in den Schwarzwald weiterdenken. „Wir sehen uns auf der Seidenstraße“, sagt der 67-Jährige, der seit mehr als 20 Jahren die Geschicke der Stadt mit seinen knapp 45 000 Einwohnern lenkt.

Lahr pflegt bereits seit vielen Jahren Beziehungen mit China, es gibt Schüleraustausche, die Stadt ist Mitglied in einer chinesisch-deutschen Industrieallianz. Und sie hat Platz: Als vor 25 Jahren die Kanadier abzogen, hinterließen sie eine Brache mit 580 Hektar, davon ein 200 Hektar großes Flughafen-Areal. Der Bürgermeister hat mit dem Ganzen große Pläne: Unternehmen sollen sich hier ansiedeln. Bislang konnten 5000 Arbeitsplätze geschaffen werden, vor allem von deutschen Firmen, zum Beispiel Zalando, die sich hier angesiedelt haben. „Das ist das größte Pfund, das wir haben“, ist Müller überzeugt.

Zu Beginn des vergangenen Jahres eröffnete das China Start-up-Center in Lahr. Es soll Investoren aus dem Reich der Mitte in den Schwarzwald locken. Um die Beziehungen weiter zu pflegen, reist darum ein Vertreter der Stadt in dieser Woche mit einer Delegation der Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) nach Nanjing, Hangzhou, Shanghai und Shenzen.

„China ist unser wichtigster asiatischer Handelspartner und für unser Land von großer strategischer Bedeutung – sowohl für den Export als auch für den Import“, erklärt die Ministerin. Als Vertreterin des Autolands Baden-Württemberg wolle sie unter anderem erfahren, wo die chinesische Wirtschaft bei den entscheidenden Fragen der Elektromobilität steht: Reichweite, Infrastruktur und Preis.

Für Elektroantriebe interessiert sich auch Benjamin Rudolph, Chef des Start-ups E-Movements. Die Stuttgarter haben Ello entwickelt, einen mit Elektromotor ausgestatteten Rollator. Der soll aber gar nicht unbedingt dabei helfen, die schweren Einkäufe nach Hause zu kutschieren. Viel wichtiger sei, dass Ello Kippbewegungen erkennt und unterstützt und so das Einsteigen in den Bus erleichtert und vor allem das Abbremsen des Gefährt auf abschüssigen Wegen.

Das Start-up, das Ende 2018 die ersten Elektro-Rollatoren verkauft hat, will sich in China vor allem über Produktionsmöglichkeiten informieren. „Bei vielen Teilen kommt man an Fernost einfach nicht vorbei.“ Einfachere Komponenten könne man dort günstiger produzieren. Darum treffen die Jungunternehmer am Rande der Delegationsreise Produzenten und besichtigen Fabriken. „Es ist uns aber auch wichtig, den Markt kennenzulernen“, ergänzt Rudolph. Dann schieben vielleicht bald gealterte Chinesen ihren Ello über die Straßen in Shanghai.

Ein relativ unbeschriebenes Blatt ist China noch für Schübel Primeparts aus Talheim (Landkreis Heilbronn). Zwar sei das Thema China immer wieder im Gespräch mit Kunden aufgekommen – als Lieferant für den Mittelständler, der unter anderem Prototypen aller Art herstellt, kommen dortige Firmen aber nicht in Frage. Allerdings fertigen einige ihrer deutschen Kunden in China, berichtet Geschäftsführerin Christine Schübel. Darum überlege man, über einen Kooperationspartner den Markt zu erschließen. Doch die Geschäftsführerin ist zurückhaltend, vor allem die Datensicherheit ist ein Thema. Denn sollten Daten abgeschöpft werden, beträfe das auch ihre Kunden.

Bosch ist seit mehr als hundert Jahren in China vertreten, heute sind dort 60 000 Mitarbeiter für den Konzern tätig. Teilnehmer der Delegation ist Maximilian Hoogen vom Bosch Center for Artificial Intelligence. Er erhofft sich Erkenntnisse, wie weit China mit Entwicklungen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz ist.

Ähnlich geht es der Ministerin: „Der nächste Technologiewettlauf ist eröffnet. Wir wollen die Reise nutzen, um einen Einblick in die technologische Leistungsfähigkeit von Unternehmen wie Intellifusion oder Sensetime zu bekommen.“ Sie interessiere dabei besonders, „wie in China das Zusammenspiel zwischen Forschung und kommerzieller Anwendung funktioniert und was der Staat unterstützend tun kann – soweit das bei unseren grundlegend unterschiedlichen politischen Systemen überhaupt übertragbar ist.“