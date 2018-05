Stuttgart L-Bank fördert Wirtschaft und Wohnen mit 4,5 Milliarden Euro

Stuttgart / DPA

Die L-Bank hat im vergangenen Jahr im Südwesten günstige Kredite in Höhe von 4,5 Milliarden Euro vergeben - knapp fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Allein den Unternehmen stellte Baden-Württembergs Förderbank Kredite in Höhe von 3,1 Milliarden Euro zur Verfügung. „Damit haben wir mehr als 8000 Unternehmen gefördert und 12 900 neue Arbeitsplätze geschaffen“, sagte L-Bank-Chef Axel Nawrath am Mittwoch in Stuttgart bei der Vorstellung der Jahreszahlen.

Vor allem die Förderung bei Existenzgründungen stieg an - um zehn Prozent auf 660 Millionen Euro. Davon profitierten nach Angaben der L-Bank mehr als 2900 Neugründungen und Unternehmensnachfolger. „Mit der Entwicklung der Förderleistung in 2017 waren wir sehr zufrieden“, bilanzierte Nawrath. „Zeiten guter Konjunktur müssen für Weichenstellungen genutzt werden.“

