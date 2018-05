Deutsche Post Kostet der Standardbrief bald 80 Cent?

Berlin / Dieter Keller mit dpa

Die Deutsche Post überlegt, Anfang 2019 das Porto zu erhöhen. Dabei gibt es immer mehr Beschwerden über die Zustellung.

Die Deutsche Post plant, das Porto für den Standardbrief Anfang 2019 um 10 auf 80 Cent zu erhöhen. Ein Sprecher des Unternehmens nannte den Bericht der „Bild am Sonntag“ zwar eine Spekulation. Aber Post-Chef Frank Appel hatte schon Anfang Mai angedeutet, dass der Konzern angesichts von Gewinnrückgängen wieder an der Preisschraube drehen will. Dabei hatte er für einen einzigen Schritt anstelle vieler kleinerer Erhöhungen plädiert.

Die Deutsche Post hat seit zehn Jahren auch bei Briefen Konkurrenz. Aber ihr Marktanteil liegt immer noch bei rund 85 Prozent. Erhöhungen muss die Bundesnetzagentur genehmigen. Zuletzt hatte sie beim Standardbrief Anfang 2016 einen Zuschlag von 8 Cent auf 70 Cent gebilligt. Dieser Betrag wurde für drei Jahre eingefroren. Damit kostet ein Brief in Deutschland aktuell etwas weniger als im Durchschnitt in Europa. Hier werden laut Netzagentur für vergleichbare Produkte im Schnitt 72 Cent verlangt.

Vor wenigen Tagen hatte die Deutsche Post angekündigt, dass die Preise für Bücher- und Warensendungen vom 1. Juli an steigen. Dann kostet die Büchersendung bis 500 Gramm 1,20 €. Das sind 20 Cent mehr als bisher. Die Warensendung bis 500 Gramm verteuerte sie um 30 Cent auf 2,20 €. Zur Begründung nannte der Konzern Kostensteigerungen.

Gleichzeitig gehen bei der Bundesnetzagentur mehr Beschwerden über die Post ein. Bis Ende Mai waren es bereits 4100, meldete die Deutsche Presse-Agentur. Im Gesamtjahr 2017 gab es einen Anstieg um 50 Prozent auf 6100, was die Aufsichtsbehörde „bedenklich“ nannte. Sie berichtete über anhaltende Probleme bei der Briefzustellung insbesondere in Berlin.

„Das ist eine Frechheit“, kritisierte der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller, die Pläne des börsennotierten Konzerns angesichts der Rekordzahl an Beschwerden. Ähnlich äußerte sich FDP-Fraktionsvize Michael Theurer: Die Erhöhung um 10 Cent würde eine Steigerung von mehr als 14 Prozent bedeuten. „Das erscheint bei der aktuell sehr niedrigen Inflationsrate unverhältnismäßig hoch“, sagte Theurer der SÜDWEST PRESSE. Er forderte die Bundesnetzagentur auf, den Antrag der Post „sehr kritisch zu prüfen“.