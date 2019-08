Olaf Scholz tut so, als zahlten nur noch Reiche den Soli. Doch er trifft weiterhin viele gut verdienende Facharbeiter. Millionäre könnten gut weiter den Soli zahlen, begründet Finanzminister Olaf Scholz gerne, dass er den Soli nur für 90 Prozent der Steuerzahler ganz abschaffen will. Dass er die Bürger damit für dumm verkauft, zeigt schon ein kurzer Blick in seine Pläne. Alleinstehende will er nur bis zu eine...