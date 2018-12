Verkehr Keine neuen Streiks bei der Bahn

Berlin / Dieter Keller

Der Vorstand der Deutschen Bahn kann sich auf den dringend nötigen Umbau des Konzerns konzentrieren, nachdem er sich mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt hat. Sie hatte vor einer Woche mit vier Stunden Warnstreik den Fern- und Nahverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht.

Jetzt vereinbarte sie mit der Bahn, dass die Löhne am 1. Juli 2019 um 3,5 Prozent steigen, ein Jahr später nochmals um 2,6 Prozent. Zuvor erhalten alle Mitarbeiter eine Einmalzahlung von 1000 €. Bei der zweiten Stufe können sie erneut statt der Gehaltserhöhung sechs Tage mehr Urlaub oder eine Arbeitszeitverkürzung erhalten. Der Arbeitgeberbeitrag zur betrieblichen Altersvorsorge steigt um 1,1 Prozentpunkte. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 29 Monaten.

Offen ist, wie sich jetzt die konkurrierende Lokführergewerkschaft GDL verhält. Sie hatte am Freitag die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt, weil die Bahn eine bereits ausgehandelte Einigung nicht unterschreiben wollte. Denn sie will unterschiedliche Regelungen für die gleiche Berufsgruppe vermeiden. Streiks vor Beginn des neuen Jahres hatte GDL-Chef Claus Weselsky ausgeschlossen. Zudem müsste er sich vorher auf eine Schlichtung einlassen. Er dachte zwar laut darüber nach, die Lokführer könnten massenhaft die angefallenen Überstunden abfeiern. Aber willkürlich und ohne Absprache mit dem Arbeitgeber ist das nicht so einfach möglich.

Angesichts der anhaltenden Probleme bei den Finanzen und der Pünktlichkeit verlangt die Bundesregierung eine rasche Neustrukturierung der Bahn. Bis März müsse der Vorstand ein Konzept vorlegen, sagte der Beauftragte für Schienenverkehr, Enak Ferlemann (CDU), der „Welt am Sonntag“. „Erste Ergebnisse wollen wir bei einem Termin im Januar hören.“ Für die Probleme macht er auch Führungsfehler verantwortlich. Die Management­ebene unterhalb des Vorstands blockiere effiziente Führungsstrukturen. Derzeit sind im Fernverkehr nur etwa 70 Prozent der Züge pünktlich, so wenige wie noch nie.