Müll Kein Strohhalm und keine Gabel mehr aus Plastik

Brüssel / Christian Kerl

Es ist eine drastische Maßnahme im Kampf gegen den Plastikmüll: Die Europäische Union macht Ernst mit dem Verbot von Einweg-Plastikprodukten. Das Aus für den Plastikstrohhalm im Cocktail kommt damit ebenso wie das Ende für den Plastikteller auf dem Weihnachtsmarkt.

Die EU-Gremien haben sich auf ein umfassendes Paket geeinigt, das eine Trendwende beim Kunststoff-Verbrauch einleiten soll. Aber auch gegen die lästigen Zigarettenstummel auf Straßen und Plätzen will die EU vorgehen. Die Richtlinie soll ab 2021 in der gesamten EU gelten.

Ziel ist es, vor allem die Zunahme an Plastikmüll in den Weltmeeren zu stoppen. Ohne Kursänderung werde es 2050 mehr Plastik als Fische in den Ozeanen geben, warnte EU-Umweltkommissar Karmenu Vella. Der Müll sei für viele Fische, Vögel und Schildkröten lebensbedrohlich. Das sind die einzelnen Aspekte.

Das Verbot Verbraucher werden vor allem das Aus für Plastik-Einwegprodukte ab 2021 zu spüren bekommen. Es gilt für Trinkhalme, Teller, Besteck, Luftballon-Haltestäbchen, Rührstäbchen (zum Beispiel für den Kaffee unterwegs), Wattestäbchen (für den privaten Gebrauch) und für Verpackungen aus aufgeschäumtem Polystyrol, wie sie beim To-Go-Kauf von heißen Lebensmitteln oder Getränken benutzt werden. Verboten wird außerdem sogenanntes „oxo-abbaubares Plastik“, ein Material mit Metallbeimischung, das zum Beispiel für dünne Beutel und Verpackungen verwendet wird und im Müll in kleinste Mikroteilchen zerfällt.

Die Alternativen Bei den Verboten haben die EU-Gremien darauf geachtet, dass es einfache Alternativen gibt: Der Plastik-Trinkhalm könnte zum Beispiel durch stabile, wiederverwendbare Produkte oder Halme aus Papier ersetzt werden. Große Fast-Food-Ketten prüfen bereits selbst Ersatzlösungen. Starbucks hat angekündigt, den Plastikhalm 2020 abzuschaffen. Auch Handelskonzerne wie Rewe oder Lidl bereiten schon den zügigen Abschied von Plastik-Einwegprodukten vor.

Die Verbotsliste klingt banal, doch laut EU geht es um jene Plastik-Artikel, die mehr als 70 Prozent des in den Meeren schwimmenden Kunststoff-Mülls ausmachen. Die Produkte werden vom Markt genommen – wer sich aber privat vorher mit Plastik-Einwegartikeln eindeckt, darf sie weiter verwenden.

Warnhinweise Die Verbote sind nur ein Teil des Pakets. Für andere Plastikprodukte wie Feuchttücher oder Plastiktassen, die vorerst nicht so einfach ersetzt werden können, sollen auffällige Warnhinweise vorgeschrieben werden, die die Verbraucher über die Umweltrisiken und die beste Entsorgung aufklären.

Zigarettenstummel Vor allem der Zigarettenindustrie drohen neue Kosten. Wenn in den Filtern, wie üblich, Plastik verarbeitet ist, dann müssen sich die Hersteller an den Kosten für Einsammeln und Entsorgung etwa auf öffentlichen Straßen und Plätzen beteiligen. Auf den Zigarettenpackungen muss ein Warnhinweis zur Umweltbelastung gedruckt werden. Denn unter den problematischen Einweg-Produkten verursachen die Filter mit das größte Müllproblem, dessen Beseitigung die Kommunen bisher auf Steuerzahlers Kosten finanzieren.

Die EU erwartet, dass die Unternehmen jetzt rasch Alternativen ohne Plastik entwickeln. Die „erweiterte Herstellerverantwortung“ soll aber auch für alle anderen Plastik-Produkte gelten, die unter die Richtlinie fallen, etwa Fast-Food-Verpackungen, Beutel oder Luftballonreste. Die Produzenten müssen unter anderem die Aufräumkosten finanzieren, wenn ihre Produkte irgendwo in der Umwelt landen. Details sind aber unklar und müssen von den Mitgliedstaaten geregelt werden.

Mehr Recycling Vorgesehen ist eine Reduzierung für viele Plastikartikel, für die es noch keine einfache Alternative gibt – etwa Lebensmittelverpackungen für Obst, Gemüse oder Eis, aber auch für Getränkebecher. Regeln sollen das die Mitgliedstaaten. Sie müssen bis 2025 zudem dafür sorgen, dass 90 Prozent aller Plastikartikel getrennt gesammelt und recycelt werden; der Anteil von PET-Plastikflaschen soll bis dahin um mindestens 25 Prozent sinken.

Neu ist auch, dass Deckel von Einwegflaschen aus Kunststoff immer mit der Flasche verbunden sein müssen, damit sie nicht als loser Müll die Umwelt belasten; diese Auflage, gegen die die Industrie Sturm lief, gilt aber voraussichtlich erst ab 2026. Bislang wird nur ein Drittel der Plastikabfälle eingesammelt und wiederverwertet.

Um Wasser-Plastikflaschen zu reduzieren, ist dies bereits auf dem Weg: Öffentliche Trinkwasserbrunnen und der Anspruch auf billiges Leitungswasser in Restaurants sollen die Bürger animieren, mehr auf Wasser aus dem Hahn zurückzugreifen und weniger aus Plastikflaschen zu trinken.