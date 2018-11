Immobilienverband warnt Kein Ende der Wohnungsnot in Großstädten in Sicht

Kein Ende der Wohnungsnot in Großstädten in Sicht

In begehrten Wohngegenden ein vertrauter Anblick: Wohnungssuche am Laternenpfahl. Foto: Oliver Berg © Foto: Oliver Berg

Berlin / DPA

Die deutsche Immobilienwirtschaft erwartet, dass sich die Wohnungsnot der Menschen in den Großstädten in den nächsten Jahren noch verschärft.

„Wir werden es nicht schaffen, zeitnah so viele Wohnungen zu bauen, dass sie alle in der Stadt leben können“, sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Axel Gedaschko, am Dienstag in Berlin. Es müsse deshalb gelingen, Wohnen auf dem Land attraktiver zu machen und dort die Infrastruktur auszubauen.

Die vorgestellte Studie „Wohntrends 2035“ zeigt, dass Mieter noch immer vor allem an geräumigen Wohnungen interessiert sind: In einer telefonischen Umfrage unter rund 3000 Personen ab 18 Jahren äußerten 72 Prozent den Wunsch nach einer mittelgroßen bis sehr großen Wohnung. Nur 6 Prozent wollen von vornherein lieber in einer kleinen Wohnung leben.

Knapp die Hälfte ist aber kompromissbereit. Danach gefragt, welche Einschränkungen sie am ehesten in Kauf nehmen würden, um Mietkosten zu sparen, antworteten 44 Prozent mit „eine geringere Wohnfläche“. 37 Prozent würden in eine günstigere Gegend ziehen, aber lediglich 19 Prozent eine schlechtere Ausstattung akzeptieren. Die Studie wurde von den Forschungsinstituten Analyse&Konzepte (Hamburg) und Inwis (Bochum) erstellt.