Strafzölle Im Handelsstreit tickt die Uhr

Brüssel/Berlin / Dieter Keller

Im Zollstreit mit den USA stehen die Zeichen trotz eines europäischen Kompromissangebots auf Eskalation. Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström zeigte sich nach einem EU-Ministertreffen in Brüssel pessimistisch, dass es bis zum Auslaufen der amerikanischen Frist am 1. Juni eine Einigung geben kann. „Ich denke, sie sind nicht der Ansicht, dass das genug ist“, sagte sie mit Blick auf das EU-Angebot und die bisherigen Signale aus Washington. Sie werde weiter diskutieren, die EU müsse sich aber auf alle Szenarien vorbereiten.

Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) konnte am Ende der Beratungen keinen Optimismus verbreiten. Er rief allerdings dazu auf, bis zur letzten Minute für eine Einigung zu kämpfen. Die kommenden neun Tage müssten genutzt werden, um in möglichst engen und intensiven Kontakten mit den Vereinigten Staaten eine Lösung zu finden, sagte er. Wenn dies nicht gelinge, drohe ein Handelskonflikt mit negativen Folgen für die gesamte Weltwirtschaft.

Offenbar geht die Bundesregierung davon aus, dass die USA zunächst tatsächlich Zölle von 25 Prozent auf Stahlimporte und 10 Prozent auf Aluminium erheben. Denkbar wäre auch, dass sie Einfuhrkontingente festlegen. Ob und wie schnell dann die EU Gegenmaßnahmen wie Zölle auf Jeans und Motorräder einführt, ist offen.

Die Bundesregierung hofft auf einen Kompromiss mit den USA in den nächsten Monaten. Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich auf ein Angebot geeinigt: Sie stellten Handelserleichterungen in Aussicht, wenn es im Gegenzug eine dauerhafte Ausnahmeregelung für die EU bei den US-Sonderzöllen gibt. Im Gespräch ist etwa, die Importzölle der EU auf US-Pkw zu senken und den Zugang für amerikanische Exporteure von Flüssiggas zu erleichtern. US-Präsident Donald Trump hatte für eine dauerhafte Ausnahmeregelung Zugeständnisse der EU gefordert. Diese will sich allerdings nicht erpressen lassen und erst über andere Themen verhandeln, wenn der Streit um die Zölle beigelegt ist.