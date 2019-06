Reisebuchungen im Internet sollen schnell gehen – und günstig sein. Doch es gibt jede Menge Fallstricke. Wir erklären, wie du in sechs Schritten zu deinem Traumhotel kommst.

Die Pfingstferien dauern noch, man könnte spontan verreisen. Nicht allzu weit – Hamburg vielleicht. Also schnell im Internet auf einem Buchungsportal geschaut, ob ein nettes Hotel zu finden ist. Es ist ernüchternd. „Zwei mal gebucht für Ihre Daten in den letzten 24 Stunden!“ steht gleich unter dem ersten Angebot. In roter Schrift. Darunter: „Sie haben es verpasst! Ihre Daten sind sehr beliebt – wir haben hier keine Zimmer mehr.“

Ein ähnliches Bild zeigt sich, wenn man im November unter der Woche nach Zimmern in Rottweil sucht. Eigentlich ist es egal, wann und wo man hin möchte, das Angebot scheint knapp. Das ist natürlich die Absicht der Buchungsporale. Davon sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen und ein paar Regeln beachten. Dann kann man auch kurzfristig noch ein gutes und günstiges Hotel finden.

1 Die richtigen Filter setzen Vielen Verbrauchern ist der Preis wichtig. Dann ist es sinnvoll, direkt zu Beginn eine Preisspanne, zum Beispiel „von 50 bis 100 € pro Nacht“ auszuwählen. „Wenn man später andere Filter wählt, zum Beispiel weil man einen Pool möchte, sollte man immer wieder kontrollieren, ob der Preisfilter noch korrekt ist“, rät Erich Nolte, Rechtsberater bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Auch die Art der Unterkunft kann man auswählen. Soll es unbedingt in ein Hotel gehen, dann die Zimmerkategorien „Hostel“ und „Ferienwohnung“ abwählen.

2 Beim Hotel nachfragen „Mit einem Anruf lässt sich überprüfen, ob im Familien-Vierbettzimmer auch vier Betten stehen oder nur ein Sofa“, erklärt Michael Buller vom Verband Internet-Reisevertrieb. Auch bei Unklarheiten über die Storno-Gebühren sollte man nachfragen, empfiehlt Nolte.

3 Auf typische Tricks achten Ganz oben steht nicht zwangsläufig das beste Angebot. Oft fließen Provisionen und wer mehr bezahlt wird prominenter platziert. „Da ist für den Verbraucher kaum nachvollziehbar“, so Nolte.

Vorsicht sollte man auch bei Bewertungen walten lassen. Werden Sterne oder ähnliches vergeben, handelt es sich oft um eigene Einschätzungen und nicht um eine Klassifizierung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Werden Bewertungen von Verbrauchern angegeben, sind auch diese mit Vorsicht zu genießen. „Man kann davon ausgehen, dass ein Teil davon fake ist“, so Nolte. Um sich ein Bild zu machen, sollte man aus den schlechtesten und den besten Bewertungen einige herauspicken und lesen. „Vielleicht war eine Bewertung sehr schlecht, weil das Wlan nicht funktioniert hat und mir ist das gar nicht wichtig“, so der Jurist. Auch das Datum der Bewertung ist wichtig: Mängel, über die in der Vorsaison geklagt wurden, könnten längst behoben sein.

Häufig setzen die Buchungsportale auch auf künstliche Verknappung. Mit Angaben wie „sehr gefragt“ oder „nur noch 3 Zimmer frei“ wollen sie zum Buchen drängen. Aber: „Manchmal ist das Angebot lediglich nicht mehr für den zuvor angegebenen Preis, sondern für ein paar Euro mehr verfügbar“, erklärt Michael Rabe vom Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft.

4Portale und Preise vergleichen Mehrere Buchungsportale zu vergleichen kann Sinn machen, wenn man nach einem günstigen Angebot sucht, meint Nolte: „Der Wettbewerb schlägt sich durchaus auch im Preis nieder.“ Es kann sich außerdem lohnen, die Preise über einen längeren Zeitraum zu beobachten, die Preise können sich im Laufe der Woche, manchmal gar an nur einem Tag, verändern.

5 Extrakosten beachten Vor dem Abschluss der Buchung sollte man das Angebot unbedingt noch einmal überprüfen, rät Nolte von der Verbraucherzentrale. „Manchmal kommen plötzlich noch Bearbeitungsgebühren dazu“, sagt der Jurist. Auch, welche Leistungen enthalten sind, sollte man überprüfen. Nicht immer ist zum Beispiel das Frühstück inklusive.

Wer nicht viel bezahlen will und flexibel ist, sollte auf den Reisezeitpunkt achten. Unter der Woche ist es oft günstiger als am Wochenende. Finden Messen statt, sind die Unterkünfte meist deutlich teurer. Sparen kann man bei einigen Portalen, wenn man auf die Möglichkeit zur Stornierung verzichtet.

6 Buchung mehrfach kontrollieren Bevor Reisende die Buchung abschließen, sollten sie alle Angaben überprüfen – Reisedaten, Namen, Bedingungen für die Stornierungen und ob Extrawünsche im Preis enthalten sind. Bei einer Pauschalreise sollte der Reiseveranstalter klar sein. Bei einem seriösen Veranstalter hat die Website ein Impressum mit Firmennamen, Rechtsform und Handelsregisternummer