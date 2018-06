Karlsruhe Holzstreit: Entscheidung vor dem Bundesgerichtshof erwartet

Karlsruhe / DPA

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will heute seine Entscheidung im Kartellstreit um die Holzvermarktung in Baden-Württemberg verkünden. Auf dem Spiel steht nichts weniger als die Forststruktur im Südwesten. Es geht um einen Beschluss des Bundeskartellamtes, wonach die langjährige Praxis von zentral zuständigen Förstern im Südwesten gegen das Kartellrecht verstößt. Auch andere, ähnlich aufgestellte Bundesländer wie etwa Hessen, Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen erwarten den Richterspruch mit Spannung.

Die Behörde hatte dem Land den Verkauf von Holz aus nichtstaatlichem Wald untersagt. Daraufhin wurde die Holzvermarktung aus kommunalem und privaten Wald bereits anders organisiert. Außerdem verboten die Wettbewerbshüter den Förstern auch Pflege und Betreuung dieser Wälder, um den Markt für andere Anbieter zu öffnen. Das Land klagte, verlor in der Vorinstanz und zog vor den BGH (Az.: KVR 38/17).

