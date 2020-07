Heidelberger Druckmaschinen verkauft die Gallus-Gruppe an den schweizerischen Verpackungskonzern Benpac. Der Kaufpreis liege bei 120 Millionen Euro, teilte das deutsche Unternehmen am Mittwochabend mit. Der Ertrag aus der Transaktion dürfte im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen, hieß es. Mit dem Abschluss des Geschäfts rechnet Heidelberger Druck noch im laufenden Jahr. Anleger nahmen die Neuigkeiten mit Freude zur Kenntnis. Der Aktienkurs von Heidelberger Druck legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um sechs Prozent zu.