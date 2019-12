Angesichts der Marktlage, des unregelmäßigen Wetters und einer eher durchschnittlichen Ernte dürften die Erträge der baden-württembergischen Bauern gesunken sein. Der Landesbauernverband will heute in Stuttgart Details zu den Ergebnissen in den einzelnen Bereichen wie Futter- und Ackerbau, Wein- und Obstbau für das Wirtschaftsjahr 2018/2919 (bis Ende Juni) bekanntgeben.

Im Südwesten gibt es nach der amtlichen Statistik 39 600 Betriebe, die durchschnittliche Größe liegt bei jeweils knapp 36 Hektar. Die überwiegende Mehrheit (89 Prozent) der landwirtschaftlichen Betriebe wird als Familienbetrieb, als sogenanntes Einzelunternehmen, geführt. Jedes dritte dieser Einzelunternehmen wirtschaftet im Haupterwerb und knapp zwei Drittel im Nebenerwerb.

Im August hatte der Präsident des Landesbauernverbandes (LBV), Joachim Rukwied, von einer durchschnittlichen Ernte für 2019 gesprochen. Bei den meisten Pflanzen habe es für Durchschnitts-Erträge gereicht.