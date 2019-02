Kommentar Dieter Keller zur Bekämpfung von Schwarzarbeit Hase und Igel

Berlin / Dieter Keller

Warum wird die Politik nicht viel schneller aktiv? Das fragen sich die Bürger immer wieder, so auch beim neuesten Gesetzentwurf von Finanzminister Olaf Scholz zur Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und Sozialleistungsmissbrauch. Dass der Zoll bei seinen Kontrollen nur an die Spitze des Eisbergs herankommt, ist ebenso bekannt wie die betrügerische Ausnutzung des Kindergelds.

Der Kampf zwischen Kriminellen und den Behörden erinnert an den Wettlauf von Hase und Igel: Die Gesetzesbrecher sind nicht nur schneller und wendiger. Der Staat braucht auch lange, bis er die Regeln angepasst hat. Zudem sind für die Umsetzung neue Mitarbeiter nötig. Für die muss es Planstellen und Bewerber geben, und dann müssen sie ausgebildet werden. Bis 2026 soll die Aufstockung beim Zoll dauern, also bis in die übernächste Legislaturperiode. Schnelle Erfolge sind daher leider nicht zu erwarten, zumal es als nächstes genügend Staatsanwälte und Richter braucht, um die Täter abzuurteilen. Das alles frustriert nicht nur die ehrlichen Bürger, sondern auch Unternehmer, die sich an die Regeln halten.

Ein verstärkter Datenaustausch zwischen Behörden ist im Prinzip ebenso sinnvoll. Aber dazu brauchen sie die nötigen Programme und Experten, und schnell entstehen Diskussionen über den Datenschutz.