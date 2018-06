Auto-Industrie Harter Griff der Staatsanwälte

Ulm / Thomas Veitinger

Alles Interesse gilt derzeit dem in Untersuchungshaft sitzenden Rupert Stadler. Der beurlaubte Audi-Chef sagte gestern erstmals vor der Staatsanwaltschaft aus. Stadler ist aber bei weitem nicht der einzige Auto-Manager, gegen den Untersuchungen laufen.

Audi Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt gegen 20 Audi-Beschäftigte des Unternehmens wegen Betrugs und „mittelbarer Falschbeurkundung“ beim Verkauf hunderttausender Diesel­autos. Stadler sitzt in der Justizvollzugsanstalt Augsburg-Gablingen ein. Der ehemalige Audi-Motorenentwickler und spätere Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz ist seit September 2017 in München-Stadelheim untergebracht. Der Grund für die Trennung der Manager: Beide Beschuldigte sollen sich nicht treffen. Die Ermittler haben bereits viermal Wohnungen und Büros durchsucht. Unter den Beschuldigten ist ein weiterer nicht namentlich genannter Vorstand von Audi. Das Unternehmen gilt als eine „Keimzelle“ des Diesel-Skandals, da es Motoren für andere Marken des VW-Konzerns wie etwa Porsche gebaut hat.

Daimler Die Stuttgarter wurden im Mai 2017 durchsucht. „Wir ermitteln gegen namentlich bekannte und unbekannte Mitarbeiter der Daimler AG wegen des Verdachtes des Betrugs und der strafbaren Werbung“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Um wie viele Beschäftigte es sich handelt, wollte er nicht sagen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zitierte Daimler-Chef Dieter Zetsche wegen neuer Vorwürfe in sein Ministerium. Die Strafverfolger dehnten ihre Aktivitäten zuvor „in technischer Hinsicht“ aus. Vier Motorentypen sollen betroffen sein.

BMW Die Staatsanwaltschaft München I kümmert sich um BMW. Dabei geht es um Verdacht auf Betrug in mehr als 11 000 Fällen. Deshalb durchsuchten Ermittler im März die Konzernzentrale. Die Staatsanwälte waren wegen eines Rückrufs des Kraftfahrt-Bundesamts aktiv geworden und prüfen nach wie vor, „ob überhaupt ein Fehlverhalten vorliegt“. Es gebe bislang keine Verdächtigen, nur Zeugen.

Bosch Gegen acht konkret benannte und weitere unbekannte Mitarbeiter laufen Ermittlungsverfahren. Der Autozulieferer könnte Beihilfe zum Betrug bei Daimler, Volkswagen, Audi und Chrysler geleistet haben. Laut „Spiegel“ hegt die Staatsanwaltschaft den Verdacht, dass Bosch auch die Autohersteller Fiat, Ford, General Motors und Hyundai mit illegaler Motorsteuersoftware ausgestattet haben könnte und prüft entsprechende Hinweise in einem Vorermittlungsverfahren. In Bezug auf Fiat wird ein Verfahren geprüft. Wann die Verfahren abgeschlossen werden können, ist noch nicht absehbar.

Porsche Staatsanwälte durchsuchten Büros des Sportwagenbauers und nahmen kurz darauf Motorenchef Jörg Kerner fest. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Behörden gehen von Verdunkelungs- und Fluchtgefahr aus. Daneben führen die Ermittler noch ein Mitglied des Vorstands sowie einen ehemaligen Mitarbeiter als Beschuldigte. Zudem ermitteln die Staatsanwälte wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen die Ex-VW-Chefs Martin Winterkorn und Matthias Müller sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch. Sie werden verdächtigt, den Aktionären die finanziellen Konsequenzen der Aufdeckung des Dieselskandals für die Porsche-Dachgesellschaft Porsche SE bewusst zu spät mitgeteilt zu haben.