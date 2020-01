Gut gefüllte Auftragsbücher lassen auch die Handwerker im Südwesten weitgehend optimistisch auf das Jahr 2020 schauen. Derzeit gehe man von einem Umsatzplus in Höhe von zwei Prozent im gesamten Handwerk in Baden-Württemberg aus, teilte der Handwerkstag als Dachverband am Donnerstag mit. „Unseren Betrieben ging es zum Ende des Jahres 2019 gut. Und es spricht alles dafür, dass das zunächst so bleibt“, sagte Hauptgeschäftsführer Oskar Vogel.

Knapp zwei Drittel der Betriebe gingen laut einer Umfrage davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage vorerst nicht ändere. 18 Prozent erwarten eine Verbesserung, 17 Prozent eine Verschlechterung. Das entspricht in etwa der Stimmungslage zu Beginn des Jahres 2019, für das voraussichtlich ein Umsatzplus von drei Prozent zusammenkommen dürfte, wie es weiter hieß. Getragen werde die Konjunktur vor allem vom Bau und einem wachsenden Konsum der Verbraucher. Die Nachfrage aus der Industrie sei dagegen schwächer geworden.