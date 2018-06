Dieselskandal Haftbefehl gegen Konzern-Chef Rupert Stadler

Mit Stadlers Abgang endet eine Ära bei Audi. Mehr als elf Jahre lang stand er an der Spitze der Volkswagen-Tochter in Ingolstadt und hat in der Zeit den Umsatz von 34 auf 60 Milliarden Euro verdoppelt. © Foto: Armin Weigel/dpa

Ulm / Thomas Veitinger

Der Dieselskandal erreicht eine neue Stufe: Der erste amtierende Top-Manager sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm „Verdunkelungsgefahr“ vor.

Ruhig und gefasst“ sah sich Rupert Stadler noch vor kurzem. Er sei „nicht der Typ, der die Flinte ins Korn wirft“. „Das Problem“ werde weiter mit viel Leidenschaft gelöst. Jetzt löst der Audi-Chef zunächst gar nichts mehr. Stadler wurde am Montagmorgen in seinem Haus in Ingolstadt festgenommen. Untersuchungshaft. 10,5 Quadratmeter ist eine typische Zelle groß, kein Radio, Telefon und Internet. Er ist der erste amtierende Top-Manager, der wegen der Dieselaffäre in Haft muss.

Seit Ende Mai wird er als Beschuldigter in den Ermittlungen gegen die Volkswagen-Tochter geführt. Am Mittwoch soll Stadler erstmals befragt werden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm „Verdunkelungsgefahr“ vor. Ermittler haben offenbar Hinweise, dass Stadler auf andere Verfahrensbeteiligte einwirken könnte. Der 55-Jährige wollte am Montag an der Aufsichtsratsitzung des Mutter-Konzerns VW teilnehmen. Ein Thema dort: Audi.

E-Mail aufgetaucht

Vor einer Woche hatten Staatsanwälte Stadlers Wohnung und die eines weiteren Vorstands durchsucht. Der Vorwurf lautet „Betrug und mittelbare Falschbeurkundung“. Allem Anschein nach war bei früheren Razzien eine E-Mail aufgetaucht, mit der Stadler Ende 2015 über manipulierte Abgasreinigung informiert worden war. Andere Quellen sprechen sogar von zeitlich weiter zurückreichenden Nachrichten an Stadler. 2017 und 2018 hatte es Untersuchungen in der Audi-Zentrale in Ingolstadt und im Werk Neckarsulm gegeben.

Wenn dies zutrifft und Modelle danach weiterhin verkauft worden wären, könnte sich der Vorstandschef des Betrugs schuldig gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft München II will sich nun „vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen inhaltlich nicht äußern“. Es gelte die Unschuldsvermutung.

Juristen sehen aber als Voraussetzung für U-Haft allgemein einen dringenden Tatverdacht, wenn aufgrund von Ermittlungen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Beschuldigte als Täter oder Teilnehmer einer Straftat verurteilt wird. Vielleicht ist Stadler jedoch bald wieder auf freiem Fuß, er kann gegen die U-Haft in Beschwerde gehen oder einen Haftprüfungsantrag stellen.

In Gesprächen und Interviews wirkte Stadler noch vor kurzem nicht wie ein Beschuldigter, sondern eher wie ein Betroffener. Nicht wie ein Getriebener, sondern ein Befreier. Audi habe sich sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe an die Arbeit gemacht, sagte der Manager etwa im Mai. Insgesamt seien 700 Motor-Getriebe-Varianten auf 3 Mio. Testkilometern überprüft worden. Dies brauche viel Zeit. „Wenn in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, wir sind zu langsam oder zögerlich, hängt das mit dem vorgegebenen Prozess zusammen,“ sagte Stadler. Aus hunderttausenden von Software-Codes müssten zulässige von unzulässigen Funktionen getrennt werden.

2015 noch dementiert

2015 hatte Stadler zunächst eine Abgasmanipulation entschieden dementiert, um diese wenig später einräumen zu müssen. 2018 gestand er schließlich ein: „Wir haben die Dieselkrise anfangs unterschätzt.“ Der Hersteller soll in den USA und Europa von 2009 an rund 220.000 Dieselautos mit Schummelsoftware verkauft haben – Stand heute.

In einem Bericht der „Bild am Sonntag“ vom Wochenende hieß es, dass das neueste Dieselmodell des A8 auf unzulässige Abschaltvorrichtungen der Abgaseinrichtung geprüft werde. Bei den Modellen A6 und A7 soll „vergessen“ worden sein, betrügerische Software-Bausteine zu entfernen.

Seit Ende 2015 hatten sechs Audi-Vorstände ihren Hut nehmen müssen, gegen 20 Manager wird ermittelt. Stadler aber konnte sich behaupten. Warum die Familien Porsche und Piëch dem Sohn eines Landwirts aus Wachenzell im Landkreis Eichstätt stets den Rücken stärkten, ist ein Rätsel der Branche. Das Unternehmen steht längst nicht mehr so gut da wie noch vor einigen Jahren. Waren die Ingolstädter früher gleichauf mit BMW und Daimler, liegen sie nun zurück. Auch in China gibt es Defizite. Die Verhaftung dürfte den Konzern zu Unzeiten in eine Schockstarre schicken.