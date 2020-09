Ob es 50 Milliarden Euro im Jahr sind, die in Deutschland jedes Jahr an illegalem Geld gewaschen werden, oder doppelt so viel, weiß keiner. Schon weil Bargeld hierzulande noch eine große Rolle spielt, selbst bei Immobilienkäufen. Klar ist nur: Die Bundesrepublik gilt als Paradies für Geldwäsche...