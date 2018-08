Arbeitsmarkt Freude auf Fahrten im großen Lastwagen

Fr / Stefan Loeffler

Mohammed Amany möchte hoch hinauf, nämlich in das Führerhaus eines Lastwagens. Aus diesem Grund hat der 18-jährige Afghane, der 2015 als Flüchtling nach Deutschland kam, sich entschlossen eine Ausbildung zum Berufskraftfahrer zu machen: „Ich finde es sehr interessant, auf den Straßen in Deutschland unterwegs zu sein“, sagt er.

Die Theorieprüfung hat er bereits bestanden. Amany wird – sobald er den Führerschein hat – eine begehrte Fachkraft sein. Das deutsche Speditions- und Logistikgewerbe sucht händeringend Fahrer. Trotz nachhaltiger Lohnsteigerungen steigt die Attraktivität des Berufs nach Angaben des Branchenverbandes DSLV nicht. „Dabei wandelt sich das gerade sehr“, sagt Ingrid Eibner, Managerin des Logistik-Clusters Schwaben. Die Fahrzeugführer müssten in digital vernetzten Lieferketten die Aufträge koordinieren, hätten eine höhere Eigenverantwortung auch mit Blick auf das zunehmende Hightech im Führerhaus. Eigenständiges Arbeiten und eine große Portion Kontaktfreude seien nötig.

Bis sich der junge Auszubildende der Neu-Ulmer Spedition Allgaier im Alltag bewähren kann, vergehen aber noch zwei Lehrjahre. In denen hat er die parallell laufende Führerscheinausbildung der Klassen C und CE vor sich. Mohammed Amany ist zuversichtlich, dass er in seinem Traumberuf arbeiten wird.

Nach einer Studie der Weltbank gibt es in ganz Europa einen Mangel an Lkw-Fahrern. „Gegenwärtig sind EU-weit die Probleme in Deutschland und Großbritannien am größten“, heißt es in der Analyse. Aktuell fehlen in Deutschland 45 000 Berufskraftfahrer. Aus diesem Grund machte sich der Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) bereits 2015 für die Beschäftigung von Flüchtlingen stark und fordert unbürokratische Lösungen.

Hauptgeschäftsführer Frank Huster sieht darin eine Win-win-Situation, die die Politik nicht verschlafen dürfe: „Auf der einen Seite sucht die international agierende Speditions- und Logistikbranche Fach- und Nachwuchskräfte. Auf der anderen Seite sind viele Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, qualifiziert und motiviert und hoffen auf Arbeit, Ausbildung oder Praktikumsplätze.“ Zahlreiche Unternehmen seien bereit, Flüchtlingen eine Chance zu geben.

Dies tut auch Albert Schwarz, der die Probleme der Branche nur zu gut kennt. „Wer Berufskraftfahrer werden möchte, hat sich einen der schwierigsten Ausbildungsberufe überhaupt in Deutschland ausgesucht“, sagt der Personalleiter von Allgaier. Auch er sucht Fahrer. Bereits vor zwei Jahren bot er ersten Flüchtlingen Praktikumsplätze in dem Unternehmen an, das neben dem Transportgewerbe auch in den Bereichen Logistik, Beschaffung, Verpackung, Montage und Hebesysteme tätig ist: „Die Anforderungen des Berufskraftfahrers sind so vielseitig, dass man heutzutage ohne mathematisches Wissen und technisches Verständnis keine Chance hat.“ Die Liste der Ausbildungsschwerpunkte ist lang, die Inhalte anspruchsvoll. Sie reichen vom Arbeits- und Tarifrecht, über Sicherheit, Umweltschutz bis hin zu kundenorientiertem Verhalten.

Im September wird Allgaier vier Auszubildende zum Berufskraftfahrer einstellen, davon einen afghanischen und einen irakischen Bewerber. Sie werden parallel zur dreijährigen Berufsausbildung die theoretischen und praktischen Führerscheinprüfungen absolvieren. Bei seinem Projekt zieht Albert Schwarz an einem Strang mit der Ulmer Verkehrsfachschule Bayer, in der die Auszubildenden auf ihre theoretischen und praktischen Führerscheinprüfungen vorbereitet werden.

Die Neu-Ulmer Firma Allgaier gibt Migranten oder Asylanten jedoch nicht nur aus betrieblichem Eigennutz eine Chance, vielmehr möchte sie damit einen Beitrag zur Integration leisten. Die liegt dem engagierten Flüchtlingshelfer Albert Schwarz auch persönlich am Herzen. Er fördert die jungen Menschen in seiner Freizeit, zum Beispiel mit Sprachkursen. Denn das Erlernen der deutschen Sprache ist das A und O der Ausbildung.

Das weiß auch Mohammed Amany, einer seiner engagiertesten Lehrlinge: „Es geht ja nicht nur darum, mit Kunden zu sprechen, man muss auch die Abläufe einer Spedition oder Logistikprozesse von Grund auf verstehen. Ohne die deutsche Sprache geht das einfach nicht“, sagt der 18-Jährige.