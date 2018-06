Führungskräfte Frauen zu wenig gefördert

Berlin / Dieter Keller

Bei der Förderung von Frauen in Führungspositionen hält der Alltag nicht, was Spitzenmanager in Sonntagsreden versprechen. Der Frauenanteil steige nicht schnell genug, klagte Janina Kugel, Personalvorstand der Siemens AG, in Berlin. Eine Umfrage der Initiative „Chefsache“ unter 400 Führungskräften zeigt einen wichtigen Grund auf: Nur bei 27 Prozent der Unternehmen gehört die Förderung der Geschlechtergleichheit zu den zehn wichtigsten Themen der Geschäftsführung.

Die Mehrzahl erfasst nicht einmal regelmäßig, wie hoch der Frauenanteil auf den verschiedenen Hierarchiestufen und bei Beförderungen ist. Das konnten nur 41 Prozent der Befragten erkennen. Auf Chancengleichheit beim Zusammenstellen von Teams oder bei Beförderungen achten die wenigsten Unternehmen. Dabei seien sie deutlich erfolgreicher, wenn Frauen gleiche Chancen haben, kommentierte Bettina Volkens, Vorstandsmitglied und Personalchefin der Lufthansa, die Ergebnisse.

Bei Einstellungen und Beförderungen spielen unbewusste Vorurteile eine große Rolle. Mehr als die Hälfte der Befragten hat sich noch nie Gedanken gemacht, dass dies überhaupt ein Problem sein könnte. Zwei Drittel gaben zu, dass sie meist Personen in Teams holen, die so ticken und arbeiten wie sie. Nur jeder fünfte achtet auf unterschiedliche Denkweisen und Hintergründe.

Eine Folge: Ganze 19 Prozent würden Teilzeitkräfte in Führungspositionen befördern. Das geben übrigens auch die meisten Frauen zu, die schon eine Spitzenposition und Personalverantwortung inne haben. Bei flexiblen Arbeitszeitmodellen passten 84 Prozent der befragten Manager.

Ihr Ziel erreicht hat „Chefsache“ erst, wenn Frauen in Führungspositionen so stark vertreten sind wie in der übrigen Belegschaft, sagt Kugel. In Männer-dominierten Branchen wie dem Maschinenbau, der auf allen Ebenen kaum Frauen anlocken kann, ist das ein besonderes Problem. Bei Siemens sind immerhin zwei von acht Vorstandsmitgliedern Frauen, bei der Lufthansa-Gruppe eine von fünf.