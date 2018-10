Weltspartag Frauen sind bei der Geldanlage vorsichtiger

Berlin / Dieter Keller

Über die Ängste der Deutschen wird viel geredet, ob um Arbeitsplatz, Rente oder internationale Sicherheit. Mit ihrer finanziellen Situation sind sie dagegen so zufrieden wie noch nie: 63 Prozent der Bundesbürger beurteilen sie als „sehr gut“ oder „gut“. Das ist der höchste Wert, den der Deutsche Sparkassen- und Giroverband jemals in seiner jährlichen Umfrage gemessen hat, die er seit 2005 machen lässt.

So viel Zufriedenheit habe er nicht erwartet, bekannte Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis in Berlin. Sein Verband legt das „Vermögensbarometer“ immer zum Weltspartag am 30. Oktober vor. Am zufriedensten sind nicht etwa die Schwaben, die als besonders sparsam gelten, sondern die Hessen. Das mag damit zusammenhängen, dass sie auch die höchsten Sparguthaben besitzen: Mit durchschnittlich 48 619 € liegen sie einsam an der Spitze, zeigen Berechnungen der Postbank. Es folgen die Hamburger und die Bayern. Die Baden-Württemberger stehen mit 24 233 € an fünfter Stelle. Schlusslicht sind die Brandenburger, die nur etwa halb so viel auf der hohen Kante haben.

Erstaunt ist Schleweis, wie wenig sich die Deutschen die Lust am Sparen von den Mini-Zinsen verderben lassen: Die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank bereitet nur noch jedem Dritten Bauchschmerzen. Vor einem Jahr war es mehr als die Hälfte. „Es sieht so aus, als hätten sich die Deutschen nach all den Jahren an die niedrigen Zinsen gewöhnt“, wundert sich der Sparkassen-Präsident. 38 Prozent hätten ihr Sparverhalten entsprechend geändert: Manche sparen mehr, um die Inflation auszugleichen. Andere haben sich Anlageformen mit mehr Rendite gesucht. Einige legen aber auch weniger zurück.

Die Sparquote der Deutschen liegt seit Jahren recht konstant bei 10 Prozent. Sie geben also ein Zehntel ihres Einkommens nicht sofort aus, sondern legen es zurück. Allerdings tun dies nur noch 71 Prozent regelmäßig jeden Monat, ergab eine Umfrage der Volks- und Raiffeisenbanken. Vor zwei Jahren waren es noch 80 Prozent. Wer spart, legt jedoch mehr Geld auf die hohe Kante.

Wichtigstes Motiv fürs Sparen sind Altersvorsorge und Zukunftssicherung. Rücklagen für Notlagen folgen dicht dahinter, danach Anschaffungen allgemein, ergab die Sparkassen-Umfrage. Angesichts der niedrigen Zinsen halten die Bundesbürger Immobilien für die beste Anlageform, auch wenn die Wertschätzung nicht mehr so groß ist wie 2017. Danach folgen Investment- und Immobilienfonds sowie Aktien. Das Sparbuch ist weniger geeignet, ist sich jeder Zweite im klaren. Auch Tages- und Festgeld haben einen schlechten Ruf.

Trotzdem sind längerfristige Geldanlagen unbeliebt. „Viele Menschen sind finanziell nicht bereit, sich langfristig zu binden, und wollen lieber flexibel bleiben“, berichtet Schleweis.

Das zeigten auch die Geldanlagen bei den Sparkassen: Etwa 60 Prozent der privaten Kundeneinlagen sind derzeit täglich fälliges Geld. Es liegt also auf Giro- oder Tagesgeldkonten. Das sind 1,6 Prozentpunkte mehr als Ende 2017, obwohl es kaum Zinsen abwirft. Kein Wunder, dass Schleweis Optimierungsmöglichkeiten bei den Anlageformen sieht. Er vermisst eine Wertpapierkultur.

Frauen sind bei Geldanlagen noch weniger risikofreudig als Männer, zeigt die Sparkassen-Umfrage. Flexibilität ist ihnen besonders wichtig, während für sie die Rendite eine untergeordnete Rolle spielt. Nur 15 Prozent der Frauen reagieren auf niedrige Zinsen mit einem Wechsel der Anlageprodukte; bei den Männern sind es 22 Prozent. Von Investment- und Immobilienfonds halten Frauen wenig; sie tendieren eindeutig zu den eigenen vier Wänden und anderen Immobilien als Anlage.

„Ein Grund für die Zurückhaltung dürfte sein, dass Frauen nach eigenen Angaben sehr wenig über Wertpapiere wissen“, meint Schleweis: Fast jede zweite Frau schätzt ihre Kenntnisse als schlecht ein. Bei den Männern ist es nicht einmal jeder Dritte. Das könnte allerdings auch daran liegen, dass Frauen realistischer sind als Männer, meint er. Zudem hätten sie weniger Geld und gingen daher vermutlich vorsichtiger damit um. Die Folge: Inflationsbereinigt verlieren sie Geld.