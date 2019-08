Neue Technologien bringen Umbruch und Beschäftigungsabbau in den Verdi-Branchen. Der designierte Chef Frank Werneke sagt im Interview wie sich die Gewerkschaft aufstellen muss. In der Verdi-Zentrale in Berlin tummeln sich Bauarbeiter. Allerdings nicht, weil Frank Werneke ins Zimmer des Vorsitzenden umzieht – erst in gut drei Wochen soll der 52-Jährige zum Vorsitzenden der zweitgrößten deutschen Gewerkschaft gewählt werden. Erst mal werden nur die Kühldecken erneuert...