Stuttgart Exporte aus dem Südwesten legen deutlich schwächer zu

Stuttgart / DPA

Das Exportgeschäft der Südwest-Unternehmen hat zu Beginn des Jahres deutlich an Dynamik verloren. Die Ausfuhren im ersten Quartal 2018 legten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,4 Prozent auf rund 50,7 Milliarden Euro zu, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Das Plus fällt damit nur halb so groß aus wie bundesweit und auch deutlich niedriger als im Vorjahr. Etwa ein Fünftel aller Ausfuhren betraf Maschinen, die damit den von Rückgängen gebeutelten Bereich Autos und Autoteile als wichtigstes Exportgut ablösten.

Eingeführt wurden in den ersten drei Monaten Waren im Wert von rund 44 Milliarden Euro. Das war ein Plus von 1,2 Prozent, was ebenfalls unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt.

